GOG aimerait proposer des jeux physiques sur PC, mais c’est évidemment très compliqué

Avec quel support ?

Sur PC, les éditions physiques appartiennent au passé. Cela fait des années que les éditeurs n’en proposent plus, et c’est la même chose pour les distributeurs qui œuvrent pourtant à rendre des versions boîtes disponibles sur d’autres plateformes. Avec Steam, le marché n’est plus là, mais GOG aimerait qu’il soit à nouveau possible d’offrir de telles éditions.

C’est ce que pense Marcin Paczynski, qui gère les partenariats chez GOG. Dans une interview chez GamesRadar+, il déclare qu’il aimerait faire en sorte que vous puissiez obtenir une version physique des jeux que vous possédez déjà sur la plateforme :

« Idéalement, mon rêve serait de pouvoir acheter des versions physiques de ces jeux sur GOG. Vous vous rendez dans votre bibliothèque sur GOG, vous cliquez sur le jeu dont vous souhaitez obtenir une copie physique, vous passez commande, et vous la recevez. Ce serait le scénario idéal. »

Vous vous doutez bien qu’il y a un « mais » dans cette histoire. Pour GOG, le plus gros souci est évidemment d’ordre logistique là-dedans. Quel support utiliser ? Les disques ne semblent plus être une option, et les cartouches à la Switch 2 pourraient devenir coûteuses. De plus, GOG n’a pas vraiment d’expérience dans le domaine de la vente de biens matériels, ce qui complique la chose. Malgré tout, si elle n’est pas réalisable sur le moment, GOG ne réfute pas complètement l’idée que ce soit possible un jour :

« C’est une idée qui circule chez GOG depuis des années maintenant et j’espère vraiment qu’à un moment donné, nous pourrons la réaliser. Nous verrons. »

À l’heure où les versions boîtes de jeux vont disparaitre chez PlayStation, ce serait un vrai pied-de-nez au reste de l’industrie, mais mieux vaut ne pas être trop naïf.