GOG aimerait proposer des jeux physiques sur PC, mais c’est évidemment très compliqué

Publié le :

2 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

2

Soucieux de la question de la préservation, GOG œuvre déjà dans ce domaine avec son programme dédié qui amène sur sa plateforme de nombreux jeux qui étaient parfois devenus très difficiles à trouver sur les boutiques en ligne. Malgré toutes ses précautions, l’entreprise sait aussi que les versions physiques restent un moyen de préserver plus efficacement que les jeux, mais ces éditions sont disparues sur PC depuis belle lurette. Pour autant, GOG aimerait trouver un moyen d’en proposer à nouveau.

Logo de GOG // Source : GOG

Avec quel support ?

Sur PC, les éditions physiques appartiennent au passé. Cela fait des années que les éditeurs n’en proposent plus, et c’est la même chose pour les distributeurs qui œuvrent pourtant à rendre des versions boîtes disponibles sur d’autres plateformes. Avec Steam, le marché n’est plus là, mais GOG aimerait qu’il soit à nouveau possible d’offrir de telles éditions.

C’est ce que pense Marcin Paczynski, qui gère les partenariats chez GOG. Dans une interview chez GamesRadar+, il déclare qu’il aimerait faire en sorte que vous puissiez obtenir une version physique des jeux que vous possédez déjà sur la plateforme :

« Idéalement, mon rêve serait de pouvoir acheter des versions physiques de ces jeux sur GOG. Vous vous rendez dans votre bibliothèque sur GOG, vous cliquez sur le jeu dont vous souhaitez obtenir une copie physique, vous passez commande, et vous la recevez. Ce serait le scénario idéal. »

Vous vous doutez bien qu’il y a un « mais » dans cette histoire. Pour GOG, le plus gros souci est évidemment d’ordre logistique là-dedans. Quel support utiliser ? Les disques ne semblent plus être une option, et les cartouches à la Switch 2 pourraient devenir coûteuses. De plus, GOG n’a pas vraiment d’expérience dans le domaine de la vente de biens matériels, ce qui complique la chose. Malgré tout, si elle n’est pas réalisable sur le moment, GOG ne réfute pas complètement l’idée que ce soit possible un jour :

« C’est une idée qui circule chez GOG depuis des années maintenant et j’espère vraiment qu’à un moment donné, nous pourrons la réaliser. Nous verrons. »

À l’heure où les versions boîtes de jeux vont disparaitre chez PlayStation, ce serait un vrai pied-de-nez au reste de l’industrie, mais mieux vaut ne pas être trop naïf.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

La PS5 continue de se mettre à jour pour se protéger contre le piratage avant la sortie de GTA 6

ps5
La PS5 continue de se mettre à jour pour se protéger contre le piratage avant la sortie de GTA 6

Avec son prochain jeu, Suda51 veut revenir à ses racines avec un univers plus sombre

Avec son prochain jeu, Suda51 veut revenir à ses racines avec un univers plus sombre

Anthropic aurait mis à jour son IA Claude pour éviter que celle-ci puisse recréer des jeux déjà existants

Anthropic aurait mis à jour son IA Claude pour éviter que celle-ci puisse recréer des jeux déjà existants

Nintendo a fêté par surprise le Pikmin Day avec des courts-métrages en lien avec la licence

switch switch 2
Nintendo a fêté par surprise le Pikmin Day avec des courts-métrages en lien avec la licence
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

HoYoverse sortira aussi son jeu cozy P’tite Planète sur Nintendo Switch 2, mais il faudra patienter jusqu’en 2027
pc switch ios android switch 2
HoYoverse sortira aussi son jeu cozy P’tite Planète sur Nintendo Switch 2, mais il faudra patienter jusqu’en 2027
Final Fantasy XIV : L’extension Evercold viendra jeter un froid sur le MMO dès le mois de février
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Final Fantasy XIV : L’extension Evercold viendra jeter un froid sur le MMO dès le mois de février
Une vidéo de ce qui pourrait être Persona 1 Remake est apparue en ligne et laisse planer le doute
pc ps5 xbox series switch 2
Une vidéo de ce qui pourrait être Persona 1 Remake est apparue en ligne et laisse planer le doute
Phantom Blade Zero s’impose déjà comme un grand succès avec 4 millions de ventes en trois jours seulement
pc ps5
Phantom Blade Zero s’impose déjà comme un grand succès avec 4 millions de ventes en trois jours seulement
Après des mois de rumeurs, la fermeture de Nagoshi Studio (Gang of Dragon) est désormais bien réelle
pc
Après des mois de rumeurs, la fermeture de Nagoshi Studio (Gang of Dragon) est désormais bien réelle
Bend Studio (Days Gone) préparerait un jeu à la troisième personne, jouable en coopération, prévu pour 2027
pc ps5
Days Gone
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 novembre (The Legend of Zelda: Ocarina of Time, World of Warcraft Forever…)
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 novembre (The Legend of Zelda: Ocarina of Time, World of Warcraft Forever…)
Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Trésors, cosmétiques et collaborations… Toutes les nouveautés du lancement de cette mini-saison One Piece
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Trésors, cosmétiques et collaborations… Toutes les nouveautés du lancement de cette mini-saison One Piece
Fortnite x ONE PIECE : Epic Games offre un vibrant hommage à l’anime pour lancer la saison « Chasse aux trésors »
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Fortnite : la nouvelle saison « Chasse aux trésors » nous montre son gameplay dans une courte bande-annonce de lancement
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Le gacha Silver Palace débarquera lui aussi en décembre pour nous faire enquêter dans sa métropole industrielle
pc ps5 ios android
Silver Palace
Les meilleurs Souls-like à faire sur PC et consoles, hors FromSoftware
Les meilleurs Souls-like à faire sur PC et consoles, hors FromSoftware
Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Voici la toute nouvelle île des pirates de cette « Chasse aux trésors » lancée demain
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Voici la toute nouvelle île des pirates de cette « Chasse aux trésors » lancée demain
EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Ultimate Scream
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Ultimate Scream
Queen’s Domain, RPG rétro inspiré de la licence King’s Field de FromSoftware, sort aujourd’hui
pc ps5 xbox series switch 2
Queen’s Domain, RPG rétro inspiré de la licence King’s Field de FromSoftware, sort aujourd’hui
Mouthwashing va lui aussi arriver sur grand écran, Sony a déjà trouvé une réalisatrice expérimentée pour adapter le jeu
pc ps5 xbox series switch ps4
Mouthwashing va lui aussi arriver sur grand écran, Sony a déjà trouvé une réalisatrice expérimentée pour adapter le jeu
Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) trouve un éditeur, mais son échelle sera très réduite suite à l’abandon par Xbox
Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) trouve un éditeur, mais son échelle sera très réduite suite à l’abandon par Xbox
Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde
pc ps5 xbox series
Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde
Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3
Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3
HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like
pc switch ios android switch 2
HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
pc ps5 xbox series switch 2
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
pc ps5 xbox series switch 2
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock
pc xbox series
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock