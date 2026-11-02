Anthropic aurait mis à jour son IA Claude pour éviter que celle-ci puisse recréer des jeux déjà existants

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

La montée de l’IA générative dans l’industrie du jeu vidéo était déjà un sujet brûlant, jusqu’à ce que la notion de décompilation vienne rajouter un peu de braise à l’ensemble. Depuis quelques semaines, on peut voir des clones de jeux naître à une vitesse alarmante, si bien que certains studios indépendants annulent des démos pour leurs jeux afin que le code de ces derniers ne soit pas exploité trop tôt pour créer des copies au rabais. Même les grands acteurs de l’industrie commencent à prendre ce problème à bras le corps, Microsoft et Epic Games ayant décidé d’investir eux-mêmes dans ce phénomène, sans doute pour mieux s’en protéger. Anthropic est au cœur de tout cela puisque c’est notamment avec son IA Claude que la mode est née, et l’entreprise vient de comprendre qu’autoriser cela n’était sans doute pas un bon plan.

ReVamp // Source : Digital Sun

Anthropic tente d’assurer ses arrières sur le plan juridique

Le site Game Developer rapporte via les informations d’un utilisateur Twitter nommé Chasm qu’Anthropic aurait mis à jour les règles du code de Claude le 27 octobre dernier, afin d’y introduire des limitations pour ne pas recréer complètement des jeux déjà existants. Anthropic a confirmé auprès du site via un porte-parole que ces nouvelles règles ont bien été ajoutées au code, notamment pour empêcher les utilisateurs de Claude de ne pas respecter certains droits d’auteur :

« Nous avons ajouté deux phrases au prompt de Claude Code pour la version Opus 5.5, afin d’éviter qu’il ne recrée un jeu spécifique appartenant à quelqu’un d’autre, car utiliser Claude pour enfreindre des droits de propriété intellectuelle est contraire à notre politique d’utilisation. Les jeux originaux, les jeux liés à un genre particulier, ainsi que les jeux conçus à partir de vos propres créations et ressources, vont continuer à fonctionner. »

Nul doute que cette réaction rapide est motivée par l’envie d’éviter quelques actions en justice de la part d’éditeurs ou de constructeurs importants dans l’industrie, même si ce sont aujourd’hui surtout les studios indépendants qui se retrouvent sans protection face à ce phénomène. De toute manière, il est probablement trop tard pour revenir en arrière. Le loup est déjà dans la bergerie, et si Claude ne le permet plus, d’autres outils seront certainement utilisés de cette manière à l’avenir.

The number of game pages being created per-day has doubled in the past 2 months

itch.io (@itch.io) 2026-11-01T03:51:29.867Z

Ce qui est sûr, c’est que les jeux générés par IA se multiplient à une vitesse incontrôlable, en témoigne le site itch.io qui a vu le nombre de pages de jeux créés par jour sur sa plateforme être doublé en deux mois. Contrairement au nombre de jeux vendus et de téléchargements qui n’a pas doublé en parallèle.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Nintendo a fêté par surprise le Pikmin Day avec des courts-métrages en lien avec la licence

switch switch 2
Nintendo a fêté par surprise le Pikmin Day avec des courts-métrages en lien avec la licence

HoYoverse sortira aussi son jeu cozy P’tite Planète sur Nintendo Switch 2, mais il faudra patienter jusqu’en 2027

pc switch ios android switch 2
HoYoverse sortira aussi son jeu cozy P’tite Planète sur Nintendo Switch 2, mais il faudra patienter jusqu’en 2027

Final Fantasy XIV : L’extension Evercold viendra jeter un froid sur le MMO dès le mois de février

pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Final Fantasy XIV : L’extension Evercold viendra jeter un froid sur le MMO dès le mois de février

Une vidéo de ce qui pourrait être Persona 1 Remake est apparue en ligne et laisse planer le doute

pc ps5 xbox series switch 2
Une vidéo de ce qui pourrait être Persona 1 Remake est apparue en ligne et laisse planer le doute
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Phantom Blade Zero s’impose déjà comme un grand succès avec 4 millions de ventes en trois jours seulement
pc ps5
Phantom Blade Zero s’impose déjà comme un grand succès avec 4 millions de ventes en trois jours seulement
Après des mois de rumeurs, la fermeture de Nagoshi Studio (Gang of Dragon) est désormais bien réelle
pc
Après des mois de rumeurs, la fermeture de Nagoshi Studio (Gang of Dragon) est désormais bien réelle
Bend Studio (Days Gone) préparerait un jeu à la troisième personne, jouable en coopération, prévu pour 2027
pc ps5
Days Gone
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 novembre (The Legend of Zelda: Ocarina of Time, World of Warcraft Forever…)
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 novembre (The Legend of Zelda: Ocarina of Time, World of Warcraft Forever…)
Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Trésors, cosmétiques et collaborations… Toutes les nouveautés du lancement de cette mini-saison One Piece
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Trésors, cosmétiques et collaborations… Toutes les nouveautés du lancement de cette mini-saison One Piece
Fortnite x ONE PIECE : Epic Games offre un vibrant hommage à l’anime pour lancer la saison « Chasse aux trésors »
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Fortnite : la nouvelle saison « Chasse aux trésors » nous montre son gameplay dans une courte bande-annonce de lancement
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Le gacha Silver Palace débarquera lui aussi en décembre pour nous faire enquêter dans sa métropole industrielle
pc ps5 ios android
Silver Palace
Les meilleurs Souls-like à faire sur PC et consoles, hors FromSoftware
Les meilleurs Souls-like à faire sur PC et consoles, hors FromSoftware
Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Voici la toute nouvelle île des pirates de cette « Chasse aux trésors » lancée demain
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Voici la toute nouvelle île des pirates de cette « Chasse aux trésors » lancée demain
EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Ultimate Scream
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Ultimate Scream
Queen’s Domain, RPG rétro inspiré de la licence King’s Field de FromSoftware, sort aujourd’hui
pc ps5 xbox series switch 2
Queen’s Domain, RPG rétro inspiré de la licence King’s Field de FromSoftware, sort aujourd’hui
Mouthwashing va lui aussi arriver sur grand écran, Sony a déjà trouvé une réalisatrice expérimentée pour adapter le jeu
pc ps5 xbox series switch ps4
Mouthwashing va lui aussi arriver sur grand écran, Sony a déjà trouvé une réalisatrice expérimentée pour adapter le jeu
Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) trouve un éditeur, mais son échelle sera très réduite suite à l’abandon par Xbox
Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) trouve un éditeur, mais son échelle sera très réduite suite à l’abandon par Xbox
Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde
pc ps5 xbox series
Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde
Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3
Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3
HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like
pc switch ios android switch 2
HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
pc ps5 xbox series switch 2
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
pc ps5 xbox series switch 2
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock
pc xbox series
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock
La série animée Death Stranding Isolations se dévoile avec un premier teaser
La série animée Death Stranding Isolations se dévoile avec un premier teaser
Gears of War: E-Day ne se serait vendu qu’à 400 000 exemplaires selon The Verge
pc xbox series
gears of war: e-day-durée-de-vie
L’acteur Patrick Stewart (X-Men, Star Trek) est décédé à l’âge de 86 ans
L’acteur Patrick Stewart (X-Men, Star Trek) est décédé à l’âge de 86 ans