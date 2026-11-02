Anthropic aurait mis à jour son IA Claude pour éviter que celle-ci puisse recréer des jeux déjà existants

Anthropic tente d’assurer ses arrières sur le plan juridique

Le site Game Developer rapporte via les informations d’un utilisateur Twitter nommé Chasm qu’Anthropic aurait mis à jour les règles du code de Claude le 27 octobre dernier, afin d’y introduire des limitations pour ne pas recréer complètement des jeux déjà existants. Anthropic a confirmé auprès du site via un porte-parole que ces nouvelles règles ont bien été ajoutées au code, notamment pour empêcher les utilisateurs de Claude de ne pas respecter certains droits d’auteur :

« Nous avons ajouté deux phrases au prompt de Claude Code pour la version Opus 5.5, afin d’éviter qu’il ne recrée un jeu spécifique appartenant à quelqu’un d’autre, car utiliser Claude pour enfreindre des droits de propriété intellectuelle est contraire à notre politique d’utilisation. Les jeux originaux, les jeux liés à un genre particulier, ainsi que les jeux conçus à partir de vos propres créations et ressources, vont continuer à fonctionner. »

Nul doute que cette réaction rapide est motivée par l’envie d’éviter quelques actions en justice de la part d’éditeurs ou de constructeurs importants dans l’industrie, même si ce sont aujourd’hui surtout les studios indépendants qui se retrouvent sans protection face à ce phénomène. De toute manière, il est probablement trop tard pour revenir en arrière. Le loup est déjà dans la bergerie, et si Claude ne le permet plus, d’autres outils seront certainement utilisés de cette manière à l’avenir.

The number of game pages being created per-day has doubled in the past 2 months — itch.io (@itch.io) 2026-11-01T03:51:29.867Z

Ce qui est sûr, c’est que les jeux générés par IA se multiplient à une vitesse incontrôlable, en témoigne le site itch.io qui a vu le nombre de pages de jeux créés par jour sur sa plateforme être doublé en deux mois. Contrairement au nombre de jeux vendus et de téléchargements qui n’a pas doublé en parallèle.