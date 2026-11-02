Phantom Blade Zero s’impose déjà comme un grand succès avec 4 millions de ventes en trois jours seulement

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Il suffisait de jeter un coup d’œil à la fréquentation du jeu sur Steam pour se rendre compte que Phantom Blade Zero était bien LE jeu du moment sur lequel beaucoup de monde passe son temps. Mais puisqu’il ne s’agissait que de la version PC, le tableau d’ensemble n’était pas encore visible. Il restait encore à savoir comment le titre se débrouillait sur PS5. On a un début de réponse avec les premiers chiffres de ventes officiels.

Phantom Blade Zero // Source : S-GAME

Loin de Wukong, mais la performance reste incroyable

Il n’aura donc fallu que trois petits jours pour que Phantom Blade Zero dépasse les 4 millions de ventes, et ce sans l’aide d’une édition physique puisque celle-ci nous fera attendre jusqu’en 2027.

Si l’on devait le comparer à Black Myth Wukong qui a suivi une trajectoire assez similaire, c’est forcément un peu moins bien que le titre de Game Science qui a dépassé les 10 millions de ventes durant le même laps de temps, mais ce dernier était plus une anomalie qu’autre chose. Qu’on ne s’y trompe pas, Phantom Blade Zero est déjà l’un des plus gros succès de l’année. Même Crimson Desert, autre carton de 2026, a mis deux semaines pour atteindre ce score, en étant en plus de cela disponible sur une plateforme supplémentaire (la Xbox Series). L’exploit est donc bel et bien là et devrait booster une industrie chinoise qui commence à enchaîner les hits du côté des jeux d’action solo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu et si vous avez besoin de quelques astuces pour vous aider à avancer, n’hésitez pas à consulter nos guides sur Phantom Blade Zero.

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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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