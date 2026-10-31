Manoir rouge Phantom Blade Zero : comment y entrer ?

Comment entrer dans le Manoir rouge de Phantom Blade Zero ?

Comme on a pu vous le dire dans notre introduction, le “Manoir rouge” est une zone verrouillée de Phantom Blade Zero par un mécanisme très spécial. On préfère vous prévenir tout de suite : vous ne pourrez pas y entrer à l’issue de la complétion des différentes zones du jeu. En réalité, vous devez terminer une quête bien précise qui se débloque dans la troisième zone du jeu, à savoir le village de Lu.

Lors de votre exploration de cette carte, une quête va naturellement s’ajouter à votre journal : “L’illusion du héraut”. Cette quête est simple à suivre dans la mesure où les endroits dans lesquels vous devez enquêter sont directement indiqués sur votre carte.

La première porte se trouve dans le passage des contrebandiers du village de Lu.

Source : ActuGaming

La seconde porte se trouve dans les profondeurs du terrain d’entraînement du Campement du Mandat.

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La troisième porte se trouve dans la cellule de marionnette du Mont de l’emprisonnement.

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Une fois que vous aurez pénétré dans les trois portes, vous recevrez alors la langue de marionnette, soit la clé qui permet d’ouvrir la porte du Manoir rouge.

Que découvrons-nous dans le Manoir rouge de Phantom Blade Zero ?

Dans cette partie du guide, on va bien évidemment omettre de dévoiler l’histoire de Phantom Blade Zero. On va simplement vous donner de petites indications utiles pour les quêtes liées au Manoir rouge.

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Bien évidemment, la quête du “Manoir rouge” et “L’Illusion du Héraut” vont prendre fin une fois que vous aurez traversé toutes les portes, ouvert et visité ledit manoir, tout en ayant éliminé les deux adversaires présents dedans. Ensuite, la quête “Les secrets du cœur du lac” va alors s’activer. Parce que oui, si vous avez éliminé l’épouvantail présent dans les précédentes zones, celui du Lac Meigu compris, vous bloquerez sans passer par le Manoir rouge.

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Ainsi, le Manoir rouge permet tout d’abord de terminer des quêtes importantes de l’histoire de Phantom Blade Zero, mais aussi de progresser dans d’autres pour enfin mettre les pieds dans les ruines interdites.