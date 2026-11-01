Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Trésors, cosmétiques et collaborations… Toutes les nouveautés du lancement de cette mini-saison One Piece

Une saison prévue pour durer jusqu’au 4 décembre inclus, en sachant que l’évènement de fin de chapitre de Fortnite Chapitre 7 est pour l’instant programmé au samedi 5 décembre prochain. Voyons ensemble les nouveautés de cette saison, qui s’est ouverte par un trailer hybride reprenant l’introduction de ONE PIECE ainsi que des images de gameplay. Une version rallongée par rapport à celle présentée hier mais toujours en version originale sans voix françaises.

Le (mini) Passe de combat

Qui dit mini-saison, dit forcément mini-passe de combat. Comptez 60 niveaux seulement cette saison et 5 tenues à débloquer, contre 8 habituellement, avec 12 récompenses par tenue et 800 V-Bucks à récupérer. Par contre, le prix lui ne change pas : 800 V-Bucks. Dès le début, vous débloquez la première tenue, Miss Allsunday, ainsi que la possibilité de faire grimper votre jauge de quêtes pour le Capitaine X, qui sera débloqué si vous terminez les Quêtres hebdomadaires. Un cosmétique sera débloqué toutes les 4 quêtes terminées, 8 disponibles maintenant puis 8 chaque semaine (les 7, 14 et 21 novembre). 7 récompenses bonus nous attendent ensuite, après avoir tout débloqué, puis trois dernières, qui seront révélées le 12 novembre.

Les autres tenues sont débloquées en plusieurs paliers : une tenue au niveau 10 et une autre au niveau 20, puis une tenue au niveau 35 et une dernier au niveau 45. Elles sont débloquables par deux, à vous de choisir celle que vous préférez en premier :

Miss Allsunday : débloquée dès le niveau 1

débloquée dès le niveau 1 Experte du Kawaii : débloquable aux niveaux 10/20

débloquable aux niveaux 10/20 Jones, Brigand boucanier : débloquable aux niveaux 10/20

débloquable aux niveaux 10/20 Charlotte-Sensei : débloquable aux niveaux 35/45

débloquable aux niveaux 35/45 Portgas D. Ace : débloquable aux niveaux 35/45

Une nouvelle île trop stylée

Cette nouvelle saison de Fortnite nous offre une toute nouvelle carte, entièrement renouvelée, en forme de crâne. L’ïle aux os mêlés contient 12 nouveaux lieux-dits et permettra d’accueillir 80 joueurs, ce qui en fait une nouvelle exception après la carte Simpson de l’an dernier. D’ailleurs, dans chaque partie, un joueur est identifié comme Capitaine et dirigera Le Vogue Merry dans les airs comme dans une précédente saison avec le Bus de combat, le tout accompagné de la célèbre chanson. Voici une courte présentation de chaque zone :

Le $.$. Rocky : Montez à bord et affrontez A$AP Rocky en tant que boss, puis pillez le pont pour récupérer du butin.

: Montez à bord et affrontez A$AP Rocky en tant que boss, puis pillez le pont pour récupérer du butin. Lueur des lanternes : Frayez-vous un chemin dans un vaste labyrinthe de rues éclairées par des lanternes, puis choisissez votre prochain itinéraire avant qu’une autre section ne le coupe.

: Frayez-vous un chemin dans un vaste labyrinthe de rues éclairées par des lanternes, puis choisissez votre prochain itinéraire avant qu’une autre section ne le coupe. Havre des veinards : Faites une halte au restaurant flottant et baladez-vous le long du front de mer.

Faites une halte au restaurant flottant et baladez-vous le long du front de mer. Village de Fuschia : Des moulins tournent au-dessus de ce paisible village côtier, tout droit sorti de ONE PIECE.

Des moulins tournent au-dessus de ce paisible village côtier, tout droit sorti de ONE PIECE. Loguetown : Parcourez les rues animées de cette célèbre ville portuaire et voyez ce qui vous attend à chaque coin de rue.

: Parcourez les rues animées de cette célèbre ville portuaire et voyez ce qui vous attend à chaque coin de rue. Arlong Park : Prenez d’assaut la forteresse des hommes-poissons et emparez-vous de ce qu’elle renferme.

: Prenez d’assaut la forteresse des hommes-poissons et emparez-vous de ce qu’elle renferme. Bivouac des boucaniers : Un navire vous attend près d’une cascade dans cette crique cachée. Voyez ce que son équipage a laissé derrière lui.

Un navire vous attend près d’une cascade dans cette crique cachée. Voyez ce que son équipage a laissé derrière lui. Port prolifique : Deux navires sont amarrés ici, et il vaut mieux faire le ménage à bord des deux avant de choisir votre prochaine destination.

: Deux navires sont amarrés ici, et il vaut mieux faire le ménage à bord des deux avant de choisir votre prochaine destination. Forteresse de Lil Uzi : Escaladez les murs de cette forteresse et fouillez chaque rempart pour trouver votre prochaine amélioration.

: Escaladez les murs de cette forteresse et fouillez chaque rempart pour trouver votre prochaine amélioration. Littoral de la liberté : Installez-vous dans un complexe hôtelier avec son propre yacht en forme de canard.

: Installez-vous dans un complexe hôtelier avec son propre yacht en forme de canard. Mont maudit : Gravissez la montagne et découvrez la piscine au fond du gouffre en son cœur.

L’Aventure d’une vie

Un peu de lore : d’après les fichiers du jeu décryptés par les leakers réputés de Fortnite, le Capitaine X, ce mystérieux personnage masqué aperçu dans le trailer live-action, pourrait avoir laissé des traces d’une chasse aux trésors à Jones, qui se mettrait en quête du Zero Piece avec Hope. Mais d’autres chasseurs sont prévus dans les semaines à venir et Capitaine X nous met en garde contre ces aventuriers aussi dangereux, si ce n’est plus, qu’un certain Geno… D’ailleurs, l’événement de fin de chapitre qui aura lieu entre le samedi 5 décembre révèlera à tout le monde ce que contient le trésor mais aussi une autre grande nouvelle si l’on en croit le menu d’accueil du jeu (onglet Trésor).

L’avancée dans l’aventure et la chasse aux trésors se fera surtout par la recherche de fragments de carte, disponibles via des quêtes dédiées. Voici comment va se dérouler cette mini-saison, avec l’arrivée de plusieurs chasseurs au fil des semaines :

Dès maintenant : A$AP Rocky, l’équipage du Chapeau de Paille et des chasseurs de trésor venus d’au-delà des mers ont débarqué sur une mystérieuse île en forme de crâne.

A$AP Rocky, l’équipage du Chapeau de Paille et des chasseurs de trésor venus d’au-delà des mers ont débarqué sur une mystérieuse île en forme de crâne. Semaine 2 : Lil Uzi et l’Experte des câlins ont pris le contrôle d’un fort, tandis que Baggy est arrivé sur l’île, bien décidé à en découdre.

Lil Uzi et l’Experte des câlins ont pris le contrôle d’un fort, tandis que Baggy est arrivé sur l’île, bien décidé à en découdre. Semaine 3 : Hatsune Miku et Kasane Teto prennent le contrôle du Littoral de la liberté et apportent quelques surprises avec elles.

Hatsune Miku et Kasane Teto prennent le contrôle du Littoral de la liberté et apportent quelques surprises avec elles. Semaine 4 : Oscar est arrivé sur l’île à bord de son propre navir, avec assez de puissance de feu pour se faire remarquer.

Oscar est arrivé sur l’île à bord de son propre navir, avec assez de puissance de feu pour se faire remarquer. Semaine 5 : Les armes et objets préférés des fans du Chapitre 7 sont de retour pour une dernière semaine de chaos.

Les armes et objets préférés des fans du Chapitre 7 sont de retour pour une dernière semaine de chaos. Evènement final : Le trésor est révélé et la chasse s’achève.

Les Esprits sont bien de retour

Après deux saisons à rythmer les recherches et affrontements de chacun, les Esprits sont de retour pour cette Mini-Saison Fortnite x ONE PIECE. Au total, 33 Esprits sont déjà disponibles pour le lancement de la saison, avec de nouveaux Esprits rajoutés chaque semaine. Comme d’habitude, vous pourrez aussi récolter de la Poussière spirituelle et maîtriser ces Esprits vous permettra de débloquer des récompenses sur la longueur, pour l’instant bloqué à 7 pour cette semaine de lancement. Pour rappel, vous devez exfiltrer vos Esprits de Niveau 5 pour les maîtriser. Notez que maîtriser 40 Esprits vous donnera droit au Planeur Piqué du Navigateur. Des Avis de recherche seront placardés un peu partout. Repérez-en un sur un mur et arrachez-le, il se transforme alors en carte au trésor d’Esprits qui vous mène à un coffre à esprits enterré.

Parmi les Esprits signalés cette saison, on retrouve par exemple ceux aux fonctions suivantes :

Indique les éliminations sur la carte. La portée de détection augmente à chaque niveau.

Rechargement plus rapide, avec une chance de récupérer des munitions.

Consomme moins d’endurance en sprintant dans l’eau. Octroie l’effet tape-tape au niveau max.

Révèle les cartes au trésor et les avis de recherche à proximité. Fait apparaître une carte au trésor au niveau max.

Ouvrez des coffres pour augmenter la vitesse de pioche et de déplacement.

Peut faire apparaître du butin supplémentaire dans les coffres et annule les dégâts de chute.

Révèle les esprits à proximité et fait apparaître du butin supplémentaire dans les coffres enterrés.

Régénère des PV dans le temps lorsque vous êtes dans l’eau. Les soins augmentent à chaque niveau.

Sautez dans des trous de pêche pour attraper du poisson et obtenir du butin bonus.

Crée une petite onde de choc à l’atterrissage qui repousse les adversaires.

Le cousin éloigné de l’esprit Rêve. Octroie un objet aléatoire à chaque gain de niveau, jusqu’à du butin mythique au niveau max.

Quêtes et autres chasses aux trésors

Les Quêtes de Fortnite sont bien évidemment de retour, et sont de plusieurs formes cette saison :

Quêtes « Chasse au trésor » : elles vous demanderont de récupérer les Fragments de carte (6 au total) Le premier fragment se trouve sur Le $.$. Rocky à l’est de l’île et vous donnera en plus 10 000 EXP. Des quêtes de chasse au trésor supplémentaires vous demanderont de fouiller des coffres au trésor , des coffres rares et des coffres à esprit , une nouveauté de cette saison.

elles vous demanderont de récupérer les Fragments de carte (6 au total) Quêtes « ONE PIECE » : répartis sous forme d’épisodes chaque semaine, avec 7 récompenses cosmétiques à la clé pour l’instant et 10 000 EXP par quête terminée. 4 quêtes sont à terminer par semaine.

répartis sous forme d’épisodes chaque semaine, avec 7 récompenses cosmétiques à la clé pour l’instant et 10 000 EXP par quête terminée. 4 quêtes sont à terminer par semaine. Quêtes hebdomadaires : ces quêtes vous permettent de débloquer des cosmétiques en rapport avec le passe de combat, jusqu’à 24 quêtes terminées pour 7 récompenses cosmétiques dont la tenue du Capitaine X au bout de 24 quêtes. Chaque quête terminée vous donne aussi droit à 20 000 EXP supplémentaire avec 4 à 5 quêtes disponibles par semaine.

ces quêtes vous permettent de débloquer des cosmétiques en rapport avec le passe de combat, jusqu’à 24 quêtes terminées pour 7 récompenses cosmétiques dont la tenue du Capitaine X au bout de 24 quêtes. Chaque quête terminée vous donne aussi droit à 20 000 EXP supplémentaire avec 4 à 5 quêtes disponibles par semaine. Sans oublier les Quêtes quotidiennes, au nombre de 3 maximum et qui vous donneront 1 000 EXP par quête.

Ohé Ohé, Capitaine abandonné

Chaque semaine, le dimanche, se tiendra le Jour du Capitaine sur l’île aux pirates à partir de 15h ! Le premier, c’est A$AP Rocky et il a fait escale à bord du $.$. Rocky à l’est de l’île. Montez sur le pont et défiez-le en tant que premier Boss de la saison. Si vous l’abattez, il pourrait lâcher la Roquette de choc d’A$AP Rocky, ainsi que le tout nouvel Esprit Lil’ Flacko. Pendant que vous explorez, vous pourriez aussi dénicher le premier mystérieux Fragment de Carte. Les autres jours du Capitaine auront lieu les 7, 12, 14 et 21 novembre prochain. Toujours les dimanches, les Heures des trésors auront lieu tout au long de la saison avec des armes du capitaine au début de chaque partie, des apparitions boostées, et plus encore.

De plus, les Lundis de maîtrise sont de retour cette saison à partir de 15h. Gagnez 2 fois plus d’EXP d’Esprits et 2 fois plus de Poussière spirituelle toute la journée. Cette saison, des coffres à esprits et des avis de recherche apparaissent en plus grand nombre sur l’îl pour vous aider à trouver davantage d’Esprits. Cela remplace en quelque sort les codes à rentrer en pleine partie dans la précédente saison. Le Jardin des Esprits (Sprite Garden) fait également son retour pour exposer vos trouvailles (en espérant qu’il soit moins buggé cette fois).

Le Butin, toujours le Butin

Côté nouveautés arme en main, cette nouvelle saison nous donne droit à plusieurs armes et objets exclusifs, comme :

Fruit du Gum-Gum : Transformez-vous en Luffy et étirez-vous au combat. Lancez des coups de poing en caoutchouc à longue portée, des écrasements du pied, ou chargez votre attaque pour vous envoler.

Transformez-vous en Luffy et étirez-vous au combat. Lancez des coups de poing en caoutchouc à longue portée, des écrasements du pied, ou chargez votre attaque pour vous envoler. Pyro-Fruit : Devenez Ace et faites monter la température. Arrosez la concurrence de tirs rapides, puis achevez-la avec un Poing de feu.

Devenez Ace et faites monter la température. Arrosez la concurrence de tirs rapides, puis achevez-la avec un Poing de feu. Technique à trois sabres de Zoro : Maniez trois katanas à la fois. Tranchez en combat rapproché et foncez pour maintenir la pression.

Maniez trois katanas à la fois. Tranchez en combat rapproché et foncez pour maintenir la pression. Roquette de choc d’A$AP Rocky : Prenez de la hauteur. Utilisez ses charges de pierres de choc pour décoller, puis arrosez de roquettes quiconque se trouve en dessous.

Prenez de la hauteur. Utilisez ses charges de pierres de choc pour décoller, puis arrosez de roquettes quiconque se trouve en dessous. Trombe d’Usopp : Tirez, visez votre cible et lâchez tout. Les projectiles lourds font de cette fronde la meilleure amie des tireurs d’élite.

Tirez, visez votre cible et lâchez tout. Les projectiles lourds font de cette fronde la meilleure amie des tireurs d’élite. Fusil tromblon répétitif : Envoyez une rafale de balles à distance. Ce fusil automatique à cadence de tir rapide est redoutable à moyenne portée.

Envoyez une rafale de balles à distance. Ce fusil automatique à cadence de tir rapide est redoutable à moyenne portée. Fusil à pompe de dragonnier Dorée : Faites en sorte que chaque tir compte. Ce fusil à pompe à tir unique troque la capacité du chargeur contre de gros dégâts.

Faites en sorte que chaque tir compte. Ce fusil à pompe à tir unique troque la capacité du chargeur contre de gros dégâts. Boulet de canon explosif : Un gros boulet explosif que vous pouvez lancer sur vos adversaires ou charger dans un canon. Disponible en mode non-compétitif.

Un gros boulet explosif que vous pouvez lancer sur vos adversaires ou charger dans un canon. Disponible en mode non-compétitif. Mandarine de Nami : Récupérez de la santé et du bouclier tout en profitant d’un boost en vous déplaçant dans l’eau.

Récupérez de la santé et du bouclier tout en profitant d’un boost en vous déplaçant dans l’eau. Viande sur un bâton : Croquez dedans pour récupérer des PV, et continuez à vous soigner un court instant après.

D’autres font aussi leur retour. Outre les armes classiques de Fortnite, on retrouvera le Déployeur de tyrolienne, la Grenade de surcharge, mais aussi plein de consommables (Bleuvage, Poisson-bouclier, méduse, Bleuvageon, Poisson sauteur, Poisson-piment), des objets de poche (Grenade à onde de choc, Abri-bunker portatif, Mini bulle protectrice) et plus tard dans la saison, Fusil à pompe à levier, Fusil à pompe automatique Furie et Fusil Flapjack. Notez que les lingots d’or ont disparu cette saison, ainsi que les distributeurs automatiques. Les services des PNJ sont donc désormais gratuits.

Les cosmétiques attendus cette mise à jour

Comme dans chaque mise à jour majeure de Fortnite, de nouveaux cosmétiques sont intégrés dans les fichiers du jeu, dédiés à la boutique ou au passe de combat vu qu’il s’agit ici d’un lancement de saison. Des informations obtenues par le biais des leakers renommés de la sphère Fortnite sur le réseau social X.

Les (incroyables) Parapluie Top 1

#Fortnite Treasure Hunters Mini Season VICTORY UMBRELLAS: – Normal

– Ranked Cup pic.twitter.com/kszrhm0lVg — FNAssist (@FN_Assist) November 1, 2026

Les écrans de chargement

– Spread the Kawaii

– X Marks the Zero Point Sliver

– Treasure Hunters

– The Plunder Posse [2/4] pic.twitter.com/NsbR5clSIr — FNAssist (@FN_Assist) November 1, 2026

Les futures mascottes

4 new Sidekicks added in #Fortnite v43.00: – Aibo

– Bushi

– Tony Tony Chopper

– Magnus pic.twitter.com/lnQp6kOXvp — FNAssist (@FN_Assist) November 1, 2026

Toutes les tenues en version LEGO

Les nouvelles armes et nouveaux objets

NEW FORTNITE WEAPONS / ITEMS ADDED TODAY pic.twitter.com/0frKehKQqW — HYPEX (@HYPEX) November 1, 2026

En bref

Les rumeurs d’une boutique gratuite enflent sur les réseaux sociaux, probablement pour tenter de garder un peu plus d’intérêt pour les joueurs sur les serveurs, certains avancent que cette décision aurait été prise pour contrer le lancement de GTA VI prévu dans moins de 3 semaines. Pour obtenir ce droit de réclamer chaque article gratuitement pendant 14 jours, il faudra gagner le prix de Chasse au trésor chaque semaine et ainsi débloquer la Boutique Pirate. Plus d’informations seront révélées prochainement.

enflent sur les réseaux sociaux, probablement pour tenter de garder un peu plus d’intérêt pour les joueurs sur les serveurs, certains avancent que cette décision aurait été prise pour contrer le lancement de GTA VI prévu dans moins de 3 semaines. Pour obtenir ce droit de réclamer chaque article gratuitement pendant 14 jours, il faudra gagner le prix de Chasse au trésor chaque semaine et ainsi débloquer la Boutique Pirate. Plus d’informations seront révélées prochainement. Un point boutique : Luffy, Nami et Usopp arrivent dans la boutique dès le début de la saison (avec un pack à 4000 V-Bucks !), suivis de A$AP Rocky le 6 novembre. Zoro, Sanji et la mascotte Chopper débarqueront le 7 novembre, Lil Uzi Vert le 12 novembre, Baggy le 13 novembre, et Kasane Teto et Capitaine Hatsune Miku le 14 novembre.

: Luffy, Nami et Usopp arrivent dans la boutique dès le début de la saison (avec un pack à 4000 V-Bucks !), suivis de A$AP Rocky le 6 novembre. Zoro, Sanji et la mascotte Chopper débarqueront le 7 novembre, Lil Uzi Vert le 12 novembre, Baggy le 13 novembre, et Kasane Teto et Capitaine Hatsune Miku le 14 novembre. D’autres nouveautés attendent les autres modes de jeu comme le mode Blitz Royale, lui aussi consacré à ONE PIECE, ou encore le mode RECHARGE qui apporte des armes de cet univers également.

Fortnite Chapitre 7 Mini-Saison « Chasse aux trésors » est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android, consoles portables et cloud gaming.