La PS5 continue de se mettre à jour pour se protéger contre le piratage avant la sortie de GTA 6

Le crime, ça ne sera que dans le jeu pour Sony

Ces dernières semaines, les mises à jour PS5 ne semblent pas changer grand-chose, si ce n’est ajouter des sécurités supplémentaires pour lutter contre le piratage. On en a un nouvel exemple avec la version 14.22.00 de la machine, qui est essentielle dans le cadre de l’actualité de PS5. Selon le compte PlayStation Game Size, qui a récemment déniché le poids de GTA 6 sur le PlayStation Store, télécharger cette version 14.22.00 serait essentiel pour jouer à GTA 6 sur PS5.

Si cela a son importance, c’est parce que cela oblige les pirates à constamment revoir leur travail pour parvenir à briser les sécurités de la machine. Sony avait déjà pris des mesures il y a quelques temps suite à un jailbreak qui concernait les versions 7.00 à 13.60, qui étaient devenues faillibles, ouvrant grand la voie à la piraterie. Avec la sortie de GTA 6, Sony ne veut pas laisser ce cas de figure se reproduire et multiplie donc les mises à jour de sécurité à vitesse grand V afin que le jeu de Rockstar ne soit pas exposé (ce qui serait terrible pour Sony).

Il ne serait pas étonnant de voir d’autres updates arriver d’ici le 19 novembre afin de dérouter les pirates et de ne pas leur laisser le temps de trouver une solution efficace.