Bend Studio (Days Gone) préparerait un jeu à la troisième personne, jouable en coopération, prévu pour 2027

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On a longtemps eu peur pour Bend Studio. Le studio a connu de grosses difficultés en raison de licenciements intervenus à la suite de l’annulation de son jeu service encore non annoncé. Les espoirs d’un Days Gone 2 se sont donc amenuisés davantage, même si la boîte américaine n’est pas restée tout ce temps sans rien faire. Les contours de leur prochain projet semble d’ailleurs se dessiner avec quelques informations à son sujet.

Days Gone
Days Gone // Source : Sony

N’espérez pas revoir Deacon pour autant

Bend Studio fait partie de la liste déjà trop longue de studios et de projets impactés négativement par le vrai-faux virage jeu service de Sony, pris un peu n’importe comment. Au moins, il n’a pas encore fermé, ce qui aujourd’hui sonne tristement comme une victoire. Et pour rebondir, il ne s’agira pas d’un Days Gone 2 auquel beaucoup rêvent, pour l’instant, en vain.

Selon MP1st, le studio américain resterait d’une certaine manière en terrain connu puisqu’il semble s’agir d’un jeu en vue à la troisième personne. Ce qui change, en revanche, c’est ce que le titre serait jouable en coopération, sans être pour autant un jeu service. C’est en tout cas la situation actuelle au niveau du développement, par ailleurs et visiblement plutôt avancé. Une progression qui peut suggérer que le projet de jeu de service annulé a pu être recyclé, au moins en partie, ce qui arrive souvent dans ce genre de cas.

Espérons en tout cas, même si certains éléments peuvent varier d’ici l’année prochaine, que Sony aura retenu la leçon et ne viendra pas mettre de la microtransaction ou du passe de combat là-dedans. Car oui, c’est bien dès 2027 que ce futur jeu devrait être annoncé, et même sortir, si tout se passe bien.

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Jaquette de Days Gone Remastered
Days Gone Remastered
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Date de sortie : 25/04/2025

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