Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 novembre (The Legend of Zelda: Ocarina of Time, World of Warcraft Forever…)
Nous y voilà. Le mois de novembre que tant de studios ont voulu éviter pour ne pas se retrouver invisibilisé par GTA 6 a démarré. Mais avant que le monstre de Rockstar ne pose ses valises pour de bon, d’autres sorties jeux vidéo sont à accueillir, à commencer par le remake d’une légende et une nouvelle version d’un MMO pas moins culte.
Les sorties de la semaine
Le titre à ne pas manquer cette semaine n’est autre que The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Retour attendu, mais aussi craint, d’une communauté chevronnée, ou tout simplement découverte alléchante pour les néophytes, voilà une belle cartouche pour le catalogue Switch 2. Un autre grand nom revient en la personne de World of Warcraft Forever, nouvelle manière de profiter du MMORPG qu’on ne présente plus. Enfin, quelques portages sont à noter, comme Stellar Blade sur Switch 2.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
3 novembre
- Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- ZERO PARADES: For Dead Spies Director’s Cut (PS5)
- Loftia (PC, accès anticipé)
- Hull Rupture (PC)
4 novembre
- World of Warcraft Forever (PC)
- VOID/BREAKER (PC, PS5, Xbox Series)
- Lightyear Frontier (PC, Xbox Series)
- Theos: Cities of Myth (PC)
- Cozy Game Restoration (PC)
5 novembre
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2)
- Where the Seeds Fall (PC, PS5, Switch 2)
- Marvel’s Guardians of the Galaxy Encore Edition (Switch 2)
- Eternal Palace Sakura (PC, Switch)
- Escape Academy 2: Back 2 School (PC, PS5, Xbox Series)
- Psycho-Sleuth (PC)
6 novembre
- Stellar Blade (Switch 2)
- Hasbro Games Junior Collection (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)