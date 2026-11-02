Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 novembre (The Legend of Zelda: Ocarina of Time, World of Warcraft Forever…)

Les sorties de la semaine

Le titre à ne pas manquer cette semaine n’est autre que The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Retour attendu, mais aussi craint, d’une communauté chevronnée, ou tout simplement découverte alléchante pour les néophytes, voilà une belle cartouche pour le catalogue Switch 2. Un autre grand nom revient en la personne de World of Warcraft Forever, nouvelle manière de profiter du MMORPG qu’on ne présente plus. Enfin, quelques portages sont à noter, comme Stellar Blade sur Switch 2.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

3 novembre

4 novembre

5 novembre

6 novembre