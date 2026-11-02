Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 novembre (The Legend of Zelda: Ocarina of Time, World of Warcraft Forever…)

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Nous y voilà. Le mois de novembre que tant de studios ont voulu éviter pour ne pas se retrouver invisibilisé par GTA 6 a démarré. Mais avant que le monstre de Rockstar ne pose ses valises pour de bon, d’autres sorties jeux vidéo sont à accueillir, à commencer par le remake d’une légende et une nouvelle version d’un MMO pas moins culte.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake // Source : Nintendo

Les sorties de la semaine

Le titre à ne pas manquer cette semaine n’est autre que The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Retour attendu, mais aussi craint, d’une communauté chevronnée, ou tout simplement découverte alléchante pour les néophytes, voilà une belle cartouche pour le catalogue Switch 2. Un autre grand nom revient en la personne de World of Warcraft Forever, nouvelle manière de profiter du MMORPG qu’on ne présente plus. Enfin, quelques portages sont à noter, comme Stellar Blade sur Switch 2.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

3 novembre

4 novembre

5 novembre

6 novembre

  • Stellar Blade (Switch 2)
  • Hasbro Games Junior Collection (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
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