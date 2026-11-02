Nintendo a fêté par surprise le Pikmin Day avec des courts-métrages en lien avec la licence

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Nintendo n’a désormais plus peur de lâcher des Nintendo Direct par surprise sans en informer personne en amont. On l’a vu avec Star Fox, et on en a eu une nouvelle preuve avec un Pikmin Direct sauvage qui a eu lieu ce week-end. Pas d’annonces tonitruantes ici, ni même un Pikmin 5, mais

Pikmin Day Direct // Source : Nintendo

Le 1ᵉʳ novembre sera désormais consacré à Pikmin

Shigeru Miyamoto a pris la parole pour décréter que le 1ᵉʳ novembre serait désormais le Pikmin Day, une journée de célébration pour la licence. La première édition vient donc d’avoir lieu, et Nintendo a commencé par nous rappeler la sortie de la version Switch 2 de Pikmin 4, avec le contenu de l’Académie Dandori qui prolongera l’expérience grâce à des défis supplémentaires.

Rien de très neuf sous le soleil ici, et si Nintendo a aussi donné des nouvelles concernant les mises à jour du jeu mobile Pikmin Bloom, on retiendra plutôt la volonté de Nintendo de sortir des courts-métrages liés à la série de manière plus régulière. C’est ce qui avait été teasé il y a de cela quelques mois avec un premier exemple qui avait fait l’objet de nombreuses théories.

Aujourd’hui, le constructeur veut multiplier les vidéos du genre avec la série Hello! Pikmin, qui publiera un épisode par mois à partir du mois de décembre. Jusqu’à quand, ça on ne le sait pas. Les deux premiers ont été diffusés et sont pour le moins très courts. C’est en tout cas une manière amusante de faire vivre la licence entre deux jeux, avant un éventuel cinquième épisode qui finira forcément par arriver un jour ou l’autre.

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Jaquette de Pikmin 4
Pikmin 4
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Date de sortie : 21/07/2023

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Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

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