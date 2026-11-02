Nintendo a fêté par surprise le Pikmin Day avec des courts-métrages en lien avec la licence

Le 1ᵉʳ novembre sera désormais consacré à Pikmin

Shigeru Miyamoto a pris la parole pour décréter que le 1ᵉʳ novembre serait désormais le Pikmin Day, une journée de célébration pour la licence. La première édition vient donc d’avoir lieu, et Nintendo a commencé par nous rappeler la sortie de la version Switch 2 de Pikmin 4, avec le contenu de l’Académie Dandori qui prolongera l’expérience grâce à des défis supplémentaires.

Rien de très neuf sous le soleil ici, et si Nintendo a aussi donné des nouvelles concernant les mises à jour du jeu mobile Pikmin Bloom, on retiendra plutôt la volonté de Nintendo de sortir des courts-métrages liés à la série de manière plus régulière. C’est ce qui avait été teasé il y a de cela quelques mois avec un premier exemple qui avait fait l’objet de nombreuses théories.

Aujourd’hui, le constructeur veut multiplier les vidéos du genre avec la série Hello! Pikmin, qui publiera un épisode par mois à partir du mois de décembre. Jusqu’à quand, ça on ne le sait pas. Les deux premiers ont été diffusés et sont pour le moins très courts. C’est en tout cas une manière amusante de faire vivre la licence entre deux jeux, avant un éventuel cinquième épisode qui finira forcément par arriver un jour ou l’autre.