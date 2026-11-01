Fortnite x ONE PIECE : Epic Games offre un vibrant hommage à l’anime pour lancer la saison « Chasse aux trésors »

Un opening qui fait son petit effet

Aux premiers mots, vous reconnaîtrez forcément le début du générique original de ONE PIECE lors de sa parution sous forme d’anime. Un joli coup d’oeil qui prouve une fois de plus la puissance marketing de la machine Fortnite, faisant fondre les fans du monde entier. Malgré tout, on regrettera l’absence de version française, alors meêmùe que le trailer live-action, lui, était bien doublé. De quoi relancer les débats sur les conditions de travail des doubleurs en France ? Peut-être pas, mais il faut avouer que c’est un acte manqué de la part des équipes européennes d’Epic Games. Profitez tout de même de cet opening mythique refait pour l’occasion pour l’adapter à la saison qui démarre.

Aventure légendaire, opening légendaire 🪎 pic.twitter.com/gsV5dCfLvj — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) October 31, 2026

Fortnite Chapitre 7 Saison 5 « Chasse aux trésors » sera disponible vers 9h heure française ce 1er novembre. N’oubliez pas de surveiller toutes les nouveautés dans notre article dédié.