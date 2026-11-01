Fortnite : la nouvelle saison « Chasse aux trésors » nous montre son gameplay dans une courte bande-annonce de lancement

L’aventure d’une vie

C’est le sous-titre de cette nouvelle mini-saison de 5 semaines dédiée aux chasses aux trésors, aux pirates et plus largement à l’univers du manga ONE PIECE. Avant son lancement prévu ce 1er novembre dans la matinée, les réseaux sociaux du jeu ont dévoilé il y a quelques heures un petit trailer de gameplay présentant certaines des nouveautés attendues cette saison, comme bien évidemment la nouvelle carte, un nouveau yacht, celui de A$AP Rocky, des armes et des personnages ONE PIECE ou encore les fruits du démon.

Fortnite Chapitre 7 Saison 5 « Chasse aux trésors » sera disponible vers 9h heure française ce 1er novembre. N’oubliez pas de surveiller toutes les nouveautés dans notre article dédié.