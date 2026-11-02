Avec son prochain jeu, Suda51 veut revenir à ses racines avec un univers plus sombre

Un retour à un ton plus sérieux ?

Grasshopper a maintenant fort à faire pour assurer sa survie, étant donné que Romeo is a Dead Man a été un échec critique et commercial. Suda51 y voit peut-être la fin d’une formule qui a fait son temps pour le studio, et déclare auprès du magazine Famitsu (interview relayée par Automaton) qu’il n’a pas encore tout à fait décidé sur quoi il allait se pencher, mais il souhaite visiblement développer un jeu dont l’univers et l’ambiance se rapprocheront de Killer7, The Silver Case ou encore Moonlight Syndrome :

« Je pense que No More Heroes a donné à beaucoup l’impression que Grasshopper Manufacture est un studio qui crée des jeux d’action flashy. Cependant, j’aimerais montrer à nouveau l’autre facette de Grasshopper Manufacture que nous avons déjà présentée, en tant que studio spécialisé dans la création d’univers sombres, sérieux et chaotiques, à l’image des jeux qui ont mené jusqu’à Killer7. »

Il précise également qu’il n’est pas sûr de pouvoir concrétiser cette envie étant donné qu’il n’est plus dans le même état d’esprit qu’à l’époque :

« J’étais uniquement capable d’écrire ces scénarios à l’époque car j’étais brisé à ce moment-là. »

Pour le moment, rien de plus concret à se mettre sous la dent, la priorité de Suda51 étant d’œuvrer sur la structure du studio maintenant qu’il est redevenu indépendant. Le créateur déclare tout de même qu’il est en train de « s’immerger » dans les univers des jeux que l’on vient de citer, notamment Moonlight Syndrome, notamment dans l’espoir d’offrir à ce dernier une ressortie mondiale.

Travis ne prend pas sa retraite pour autant

Pour autant, il sait que les 20 ans de No More Heroes sont juste à l’horizon. Le jeu célèbrera cet anniversaire très spécial l’an prochain (il était sorti en décembre au Japon). Dans cette même interview, le créateur précise que Travis Touchdown devrait bien revenir sous une forme ou une autre :

« Marvelous n’a pas oublié cet anniversaire, et nous aimerions beaucoup réaliser quelque chose ensemble pour marquer le coup. Nous prévoyons de proposer quelque chose de spécial, alors restez à l’affût ! Travis Touchdown fera bel et bien son retour. »

On imagine qu’il s’agira plutôt d’un remake, d’un remaster ou d’une compilation, plutôt qu’un vrai No More Heroes 4 ou autre, surtout maintenant que le studio opère de nouveau en solo et que les finances sont sans doute limitées.