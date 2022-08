À son tour, High on Life se voit repoussé au 13 décembre prochain

Annoncé en juin dernier lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, High on Life, le dernier jeu du studio Squanch Games et tout droit sorti de l’imaginaire du créateur de la série animée Rick & Morty devait sortir en octobre prochain.

Finalement, après peu de séquences montrées depuis, il était évident que le jeu risquait de connaître un report, surtout quand l’on voit l’embouteillage de cette fin d’année 2022. Bingo, le jeu est malheureusement repoussé, mais bonne nouvelle, la sortie est toujours prévue pour cette année.

Il faudra attendre encore un peu pour exploser de l’extraterrestre

delivering news (DON'T YELL AT ME!!!!) pic.twitter.com/sXUJDsAoX0 — High On Life (@highonlifegame) August 18, 2022

C’est via un post sur Twitter que les développeurs nous ont appris cette nouvelle : High on Life sortira finalement le 13 décembre prochain, toujours sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et est toujours prévu pour être inclus dans son lancement dans le Xbox Games Pass et le Xbox Cloud Gaming.

Les équipes mettent en avant la nécessité de peaufiner encore plus l’expérience pour éviter le maximum de bugs et ainsi proposer la meilleure expériences possibles aux joueurs et joueuses.

Pour se faire pardonner, les développeurs ont publié une animation délirante dans la foulée, histoire de rappeler que l’univers sera complètement loufoque dans ce jeu, où on le rappelle, vous devrez traquer les extraterrestres qui s’en prennent aux humains pour s’en servir comme de la drogue, grâce à vos armes aussi loufoques que le reste mais surtout vivantes.