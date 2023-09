High on Knife, le DLC du délirant High on Life obtient sa date de sortie toute proche

Cartels aliens, drogues et autres pétoires bavards, telle était la formule gagnante du délirant et non pas moins agréable High on Life signé Squanch Games. Le jeu du studio québécois dirigé initialement par Justin Rowland, depuis parti vers d’autres horizons après des soupçons de conflit conjugal, a obtenu de bons retours de la presse et des joueurs (et y compris dans nos colonnes) en parvenant à se hisser à la première place des démarrages pour un jeu tiers dans le Xbox Game Pass, et a révélé en juin dernier préparer en secret une extension pour cet automne.

Chouette, un nouveau bain de sang

Seulement quelques jours après les annonces du Tokyo Game Show, l’aventure psychédélique vient de dévoiler sur son compte du réseau social X une nouvelle bande-annonce pour annoncer la date de sortie de cette extension intitulée High on Knife. Sortez vos agendas, le DLC payant sera disponible sur PC, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 4 et PlayStation 5 dès le 3 octobre prochain.

Vous pensiez qu’octobre était déjà bouché ? Il faut croire que tout le monde veut sa part du gâteau pour cette fin d’année embouteillée. Si vous n’avez pas suivi les informations au sujet d’High on Knife, sachez que l’on suivra plus spécifiquement les aventures de Knifey, l’une des armes les plus appréciées et les barrées du jeu de base, un couteau assoiffé de sang prêt à découper de l’alien par pack de 12, deux ans environ après l’aventure principale, tandis que vous explorerez le passé de Knifey à travers divers personnages interprétés entre autres par Sarah Sherman, Gabourey Sidibe, Ken Marino, Michael Cusack, JB Smoove, Tim Robinson, Betsy Sodaro ou encore Andy Daly.

L’aventure débutera lorsque le couteau infernal recevra un paquet mystérieux. A partir de ce moment, tout va dégénérer en une suite qui se tournera davantage vers le genre horrifique, avec une bonne dose d’humour on l’imagine pour vaincre la PDG maniaque de Muxxalon et son armée de parasites. Pour l’accompagner, nous retrouverons deux nouvelles armes, Harper et sorbes blanches recouvertes de poils bleus, et B.A.L.L un lance balle de flipper promettant de belles séquences. Vous aurez aussi à loisir de collectionner des cartes toutes aussi loufoques et dégoutantes les unes que les autres, sans que l’on ne sache comment ni combien.

Pas plus d’information pour l’instant concernant une heure de disponibilité, un prix ni même son arrivée dans le Game Pass également. Pour rappel, High on Life: High on Knife sera disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 et PlayStation 5 dès le 3 octobre prochain.