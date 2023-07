En rumeur depuis plusieurs jours, High on Life est bel et bien disponible dès maintenant sur PlayStation, et nous en dit plus sur son DLC à venir

High On Life fait partie de ces expériences complètement décalées qui soit, vous plaisent intensément, soit vous laissent complètement de marbre, notamment par rapport à son univers loufoque, tiré du génie imaginaire du créateur de la série animée Rick & Morty, Justin Roiland, ne faisant plus partie des effectifs du studio Squanch Games après des accusations de violences domestiques en début d’année.

Mais si le studio refait parler de lui, après avoir annoncé en avril pas moins de 7,5 millions de joueurs uniques depuis sa sortie en décembre dernier sur PC, consoles Xbox et Xbox Game Pass, c’est donc bien pour« shadow dropper » la sortie de High On Life sur les supports PlayStation 4 et 5, qui est donc dès maintenant disponible au prix de 59,99€ sur le PlayStation Store uniquement.

Me voici, me voilà

Le jeu nous raconte l’histoire d’un humain, se retrouvant, tant bien que mal, dans la peau d’un tueur à gages forcé d’éliminer un certain nombre d’ennemis puissants pour rendre sa liberté au peuple terrien annihilé par des extraterrestres se servant d’eux comme drogue dure. Un postulat totalement décalé, comme tout le reste de l’aventure, avec une ribambelle d’armes différentes qui parlent, et barrées elles aussi, renforçant le côté loufoque de l’aventure où l’humour noir est omniprésent.

Nous ne pouvons que vous conseiller de vous essayer à cette aventure, sur le Xbox Game Pass si vous êtes abonnés, mais si vous voulez en savoir plus avant de franchir la case achat sur PlayStation, nous vous recommandons de consulter notre test complet disponible depuis la sortie du jeu en décembre dernier.

Le DLC de la mort qui tue ?

Nous vous en parlions le mois dernier, un DLC est prévu plus tard cette année, sûrement à l’approche d’Halloween. Intitulé High on Knife, celui-ci s’est vu préciser ses contours et a dévoilé ses premières images grâce à IGN qui a pu s’entretenir avec les développeurs lors du Comic Con de San Diego, avec la présentation d’une séquence de gameplay brutale et sanglante de 9 minutes.

Une présentation associée à une interview, à retrouver sur la chaîne YouTube d’IGN, de deux cadres du studio, Mikey Spano et Erich Meyr, et dans laquelle ils nous rappellent que l’extension prendra place 2 ans après les événements du jeu et que les joueurs et joueuses pourront découvrir ce qui s’est passé pour les autres personnages dans ce laps de temps. L’aventure se concentrera sur le couteau déjanté, Knifey, qui n’avait qu’une vocation, déchiqueter des aliens dans le jeu principal.

De nouvelles armes seront à disposition comme Harper (interprétée par Sarah Sherman) mais aussi B.A.L.L., tirant des balles transformant le terrain de jeu en flipper géant permettant à vos balles de rebondir et éliminer davantage d’adversaires. Knifey se transforme également en tronçonneuse pour le plus grand plaisir des amateurs de gore qui iront tailler dans le gras des aliens dans un flot de sang ininterrompu. Le DLC est prévu pour cet automne et nous permettra de découvrir de nouveaux lieux dont ce désert rempli de monstres que l’on peut apercevoir dans la vidéo ci-dessus.