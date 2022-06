High On Life s’annonce avec premier trailer totalement délirant

Squanch Games, après un Trover Saves of the Universe sympathique, revient avec un nouveau jeu nommé High on Life lors du Xbox & Bethesda Showcase. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre du studio de Justin Roiland – Rick & Morty -, propose un univers sous acide, et avec un humour très proche de Rick & Morty.

Dans la lignée de Trover Save the Universe

Le FPS de Squanch Games nous permettra d’incarner un chasseur de primes où vous devrez mettre hors d’état de nuire un cartel alien, utilisant les humains comme de la vulgaire drogue. L’avenir de l’humanité sera donc entre vos mains, et nous pouvons voir sur cette vidéo que le soft disposera d’une belle panoplie d’armes totalement loufoques pour déboiter la plupart de vos adversaires, voire pour progresser.

Il en ira aussi de même pour les ennemis, totalement déjantés et étranges à souhait. Qu’on se le dise, il y a fort à parier que le titre soit clairement interconnecté avec Rick & morty voire de Trover Saves The Universe, ce qui serait en soi plutôt logique.

High On Life est prévu pour une sortie en octobre prochain, exclusivement sur Xbox Series X|S. Reste à voir si le FPS de squanch Games sera une exclusivité temporaire, ce qui est plausible.