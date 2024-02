High on Life se verra prochainement doté d’une édition physique et d’une édition collector

Un coup de canif dans le contrat

Alors que le jeu était vendu et présenté comme étant exclusivement disponible en digital, près de 15 mois après le voici donc proposé en édition physique en distribution conjointe par Limited Run Games, IGN Store et Squanch Games. Limited Run Games décidément on fire ces derniers jours, en proposant successivement Pentiment (disponible dès maintenant), Hi-Fi Rush (prochainement en précommande) et maintenant High on Life dans l’optique de conserver le patrimoine physique de nos jeux vidéo.

Deux éditions sont donc au programme de cette sortie surprise, une édition Game Of The Year, proposant le jeu de base ainsi que son DLC High on Knife vendue au prix de 49,99$, tandis que le jeu se verra également doté d’une édition collector fournie, mais pas donnée.

En effet, il vous faudra vous acquitter de la coquette somme de 99,99$ pour obtenir le coffret collector du jeu comprenant :

Une édition physique du jeu High On Life et son DLC High on Knife sur PS5 ou Xbox Series X

Un artbook exclusif à cette édition collector de 48 pages

La bande originale officielle d’High On Life sur CD

Un poster 28×43 cm de « Buck Thunder II – Xenoslaughter »

Une balle anti-stress Moplet

Un porte-clé Knifey

Une planche de stickers

Une édition un peu chiche, surtout pour le prix du collector proposé pour ce AA, certains auraient volontairement préféré une jolie figurine à la place de quelques accessoires. Si vous souhaitez néanmoins précommander ces éditions physiques, il vous faut savoir que les précommandes ne pourront être effectuées qu’à partir du 27 février prochain à partir de 6h du matin et ce jusqu’au 31 mars prochain uniquement sur le site Limited Run Games et sur l’IGN Store, avec une date d’expédition pour l’heure indiquée pour le mois d’août prochain.

Pour rappel, High on Life était à la base une exclusivité console Xbox One et Xbox Series X/S et était sorti sur PC et tout droit dans le Game Pass dès son lancement le 13 décembre 2022, avant de se voir débarquer sur PlayStation 4 et PlayStation 5 quelques semaines avant la sortie de son unique DLC. Notre test de ce jeu déjanté est par ailleurs toujours disponible.