High On Life

High on Life est un FPS né de l'esprit du co-créateur de Rick & Morty et de Trover Saves The Universe, et qui comporte donc une bonne dose d'humour et un ton très décalé. Le jeu nous place dans la peau d'un chasseur de prime qui doit s'atteler à démanteler un cartel alien qui utilise les humains comme une drogue. Pour réussir cette mission, il dispose de nombreuses armes totalement loufoques qui sont aussi vivantes et qui peuvent nous parler.