PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Février 2025

Le début d’année s’enchaîne déjà bien, en atteste les sorties jeux vidéo attendues pour ce mois-ci. Après avoir offert un jeu Need for Speed et Suicide Squad en janvier, Sony a dévoilé les prochains jeux de son catalogue : Voici une présentation des jeux PS Plus de février 2025.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de février 2025 ?

Voici la liste des jeux offerts en février sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 4 février 2025 dans la journée.

Payday 3

Payday 3 est un FPS développé par Overkill Software et édité par Starbreeze Studios et Prime Matter. Prenant place dans la ville américaine de New York quelques années après les événements de Payday 2, les joueurs et les joueuses retrouvent le célèbre gang constitué de Dallas, Hoxton, Chains et Wolf qui doit enchainer de nouveaux braquages divers et variés à l’heure du numérique, des crypto-monnaies, de la surveillance des masse et du Dark Web. – Lire le test complet

High On Life

High on Life est un FPS né de l’esprit du co-créateur de Rick & Morty et de Trover Saves The Universe, et qui comporte donc une bonne dose d’humour et un ton très décalé. Le jeu nous place dans la peau d’un chasseur de prime qui doit s’atteler à démanteler un cartel alien qui utilise les humains comme une drogue. Pour réussir cette mission, il dispose de nombreuses armes totalement loufoques qui sont aussi vivantes et qui peuvent nous parler. – Lire le test complet

Pac-Man World Re-Pac

Pac-Man World Re-Pac est un jeu d’aventure et de plateformes, qui est en réalité un remake du jeu Pac-Man World sorti en 1999 sur la première PlayStation. Avec cette nouvelle version, le jeu intègre quelques modifications avec des boss supplémentaires, un mode Facile ou encore des designs modifiés des personnages. Le jeu bénéficie maintenant de visuels améliorés avec de la 4K et du 60 fps, avec une interface utilisateur remaniée.