Gungrave G.O.R.E dévoile du gameplay dans son trailer étendu

Gungrave G.O.R.E est récemment passé sous le label Prime Matter de Koch Media, mais n’avait pas plus dévoilé d’images que cela en dehors d’une cinématique sanglante illustrant l’arrivée brutale de Grave. Pour le Tokyo Game Show, on en découvre aujourd’hui un peu plus avec un trailer étendu, qui commence comme la dernière bande-annonce mais qui nous offre en plus de cela des images de gameplay.

Ikumi Nakamura arrive sur le projet

On découvre donc à quoi ressemblera le titre avec de l’action frénétique et notre anti-héros qui massacrera des ennemis par dizaines à l’aide de ses armes à feu.

On apprend dans le même temps que le studio IGGYMOB s’associe à Ikumi Nakamura, qui était récemment sur GhostWire: Tokyo, pour donner vie à cette nouvelle expérience. Voici ce que déclare l’intéressée à propose de cette collaboration :

« Cette collaboration avec Gungrave G.O.R.E a été un moment tellement précieux pour moi, tout particulièrement en tant que fan de la série originale. L’expérience m’a également fait réfléchir et a ravivé de très bons souvenirs. »

On attend maintenant Gungrave G.O.R.E pour courant 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.