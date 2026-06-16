Le jeu de survie The Planet Crafter s’en va visiter les planètes PS5 et Xbox Series dès le mois de juillet

Directement disponible dans le Game Pass

Sur PC, The Planet Crafter se porte encore très bien. Sa version Steam affiche une communauté assez impressionnante pour un jeu de cette envergure, avec des pics journaliers à plus de 5 000 personnes connectées sur le jeu. Des chiffres dont rêvent d’autres jeux du genre, ce que le jeu doit à un concept attrayant qui nous demande de survivre au sein d’une planète normalement inhabitable, que ce soit en solo ou en coopération.

Maintenant que toutes les bases de cette version PC sont bien posées, le studio français prévoit désormais de sortir The Planet Crafter sur PlayStation 5 ainsi que sur Xbox Series, et ce dès le 21 juillet prochain. Le titre sera vendu au prix de 23,99 €, sauf si vous passez par le Game Pass, puisque le jeu sera compris dans le service d’abonnement de Xbox dès le premier jour. Bien entendu, ces versions disposeront de toutes les améliorations sorties à ce jour sur la version PC. On remarquera cependant que le multijoueur se limitera ici à 8 personnes, contre 10 sur PC.

Pour en savoir un peu plus sur The Planet Crafter, n’hésitez pas à consulter notre test complet du jeu.