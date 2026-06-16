Xbox Game Pass : EA Sports FC 26, Call of Duty: Vanguard… voici les jeux qui rejoindront bientôt l’abonnement
L’heure n’est pas à la fête chez Xbox, à tel point qu’il est étrange de parler des actualités « traditionnelles » du constructeur lorsque l’on redoute tout ce qu’il se passe en coulisses. Mais le Xbox Game Pass continue de se mettre à jour sans s’en soucier, et nous dévoile la liste des jeux qui arriveront en cette fin de mois sur le service.
Les jeux de fin juin
Et on ne va pas se mentir, la sélection de cette deuxième moitié de juin sur le Xbox Game Pass n’est pas renversante. Une fois n’est pas coutume, c’est seulement une poignée de jeux qui est ajoutée à l’abonnement, avec en tête de gondole un EA Sports FC 26 qui arrive pile à temps pour la Coupe du monde. Il est secondé par un Call of Duty: Vanguard, un peu mal-aimé dans la saga, ainsi que de quelques jeux indépendants qui mériteront peut-être un peu plus le coup d’œil.
Voici la liste des jeux qui seront prochainement ajoutés au Xbox Game Pass :
- Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 16 juin (Ultimate, PC)
- Call of Duty: Vanguard (Cloud, console et PC) – 17 juin (Ultimate, Premium, PC)
- EA Sports FC 26 (Cloud, console et PC) – 18 juin (Ultimate, PC)
- Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 25 juin (Ultimate, Premium, PC)
- RV There Yet? (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 30 juin (Ultimate, Premium, PC)
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, console et PC) – 2 juillet (Premium)
- Winds of Arcana: Ruination (Cloud, console, appareils portables et PC) – 6 juillet (Ultimate, Premium, PC)
On compte également de nouveaux départs, dès le 30 juin :
- Mecha Break (Cloud, Console et PC)
- Payday 2 (Console)
- Rise of Tomb Raider (Cloud, Console et PC)
- Tomb Raider (Cloud, Console et PC)
- Slay the Spire (Cloud, Console et PC)
- Ultimate Chicken Horse (Cloud, Console et PC)
- Volcano Princess (Cloud, Console et PC)
- Unpacking (Cloud, Console et PC)