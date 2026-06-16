Xbox Game Pass : EA Sports FC 26, Call of Duty: Vanguard… voici les jeux qui rejoindront bientôt l’abonnement

Les jeux de fin juin

Et on ne va pas se mentir, la sélection de cette deuxième moitié de juin sur le Xbox Game Pass n’est pas renversante. Une fois n’est pas coutume, c’est seulement une poignée de jeux qui est ajoutée à l’abonnement, avec en tête de gondole un EA Sports FC 26 qui arrive pile à temps pour la Coupe du monde. Il est secondé par un Call of Duty: Vanguard, un peu mal-aimé dans la saga, ainsi que de quelques jeux indépendants qui mériteront peut-être un peu plus le coup d’œil.

Voici la liste des jeux qui seront prochainement ajoutés au Xbox Game Pass :

On compte également de nouveaux départs, dès le 30 juin :