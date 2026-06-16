Nintendo met à jour ses Switch avec version 22.5.0 qui modifie l’eShop de la première console

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Après un Nintendo Direct mouvementé, place à des actualités un peu plus calmes chez le constructeur japonais, comme cette nouvelle mise à jour proposée non pas uniquement sur Switch 2, mais aussi sur Switch première du nom. La version 22.5.0 concerne surtout cette console, puisqu’elle va aller s’attaquer à l’un des problèmes de l’eShop.

Nintendo Switch 2

L’eShop de la Switch fait peau neuve

La mise à jour 22.5.0 est désormais disponible pour tous les utilisateurs Switch ainsi que Switch 2. Sur la machine la plus récente de Nintendo, attendez-vous à très peu de changements étant donné que Nintendo se contente d’améliorer la stabilité de l’expérience tout en proposant un support plus étendu du néerlandais et du russe lorsque vous demandez à la console de vous lire un texte.

Mais pour la première Switch, la mise à jour est un peu plus significative puisqu’elle transforme l’affichage de l’eShop afin que celui-ci soit un peu plus rapide. Mieux vaut tard que jamais…

Voici le patch note complet de la version 22.5.0 fourni par Nintendo :

Switch 2

  • Ajout du néerlandais et du russe à la liste des langues de « Synthèse texte-parole » dans la section Accessibilité.
  • Ajout du néerlandais et du russe comme langues disponibles pour la fonction Conversion parole ⇔ texte dans GameChat de la section Accessibilité.
  • Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale

Switch

  • L’affichage Nintendo eShop a été repensé.
    • La couleur Nintendo eShop correspondra désormais à la couleur thématique si votre thème dans les paramètres de la console est « Sombre classique ».
  • Un code secret de vérification d’identité peut désormais être utilisé pour vous authentifier quand vous « Accéder à Nintendo eShop » ou « Utiliser des moyens de paiement sauvegardés ».
  • Ajout de la possibilité de revenir en arrière de 10 secondes / d’avancer de 10 secondes à l’aide des boutons ZL et ZR lors du visionnage d’une vidéo en plein écran dans Nouvelles ou Nintendo eShop.
  • Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.
Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

Les développeurs de Final Fantasy Resonance pensent savoir pourquoi les RPG au tour par tour sont de nouveau en vogue

pc ps5 xbox series switch switch 2
Les développeurs de Final Fantasy Resonance pensent savoir pourquoi les RPG au tour par tour sont de nouveau en vogue

13 démos à essayer dès maintenant pour le Steam Néo Fest de juin 2026, des centaines de jeux jouables gratuitement

pc
13 démos à essayer dès maintenant pour le Steam Néo Fest de juin 2026, des centaines de jeux jouables gratuitement

Mark Gordon, le grand patron du studio Treyarch (Call of Duty), annonce son départ du studio

Mark Gordon, le grand patron du studio Treyarch (Call of Duty), annonce son départ du studio

XBOX veut se séparer de Ninja Theory (Hellblade) et Double Fine (Psychonauts), des négociations sont en cours pour éviter la fermeture

pc ps5 xbox series
XBOX veut se séparer de Ninja Theory (Hellblade) et Double Fine (Psychonauts), des négociations sont en cours pour éviter la fermeture
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Xbox serait sur le point de fermer Compulsion Games, le studio derrière South of Midnight
pc ps5 xbox series switch 2
south of midnight
La mise à jour finale d’Assassin’s Creed Shadows est présentée en vidéo avec un nouveau mode de jeu à la clé
pc ps5 xbox series switch 2
La mise à jour finale d’Assassin’s Creed Shadows est présentée en vidéo avec un nouveau mode de jeu à la clé
Electronic Arts dévoile les contours d’un programme qui a pour but de « mieux » intégrer la pub dans ses jeux
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Electronic Arts dévoile les contours d’un programme qui a pour but de « mieux » intégrer la pub dans ses jeux
Deux départs importants chez Xbox, dont celui de Craig Duncan, qui était à la tête des Xbox Game Studios
xbox series
Deux départs importants chez Xbox, dont celui de Craig Duncan, qui était à la tête des Xbox Game Studios
Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 est un excellent portage, mais il faut savoir où on met les pieds
switch 2
Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 est un excellent portage, mais il faut savoir où on met les pieds
The Blood of Dawnwalker devrait avoir droit à quelques DLC gratuits selon Rebel Wolves
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker devrait avoir droit à quelques DLC gratuits selon Rebel Wolves
Le Souls-like The Relic: First Guardian sortira au cœur de l’été, d’abord sur PC et PS5 avant d’arriver sur Xbox et Switch 2
pc ps5 xbox series switch 2
Le Souls-like The Relic: First Guardian sortira au cœur de l’été, d’abord sur PC et PS5 avant d’arriver sur Xbox et Switch 2
Don’t Nod : Un rapport indique que la société française pourrait ne plus avoir de trésorerie dès novembre 2026
Don’t Nod : Un rapport indique que la société française pourrait ne plus avoir de trésorerie dès novembre 2026
Satya Nadella insiste sur le fait de rendre XBOX rentable après beaucoup d’investissement
xbox series
Satya Nadella insiste sur le fait de rendre XBOX rentable après beaucoup d’investissement
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a sorti son ultime mise à jour, le support du jeu prend fin
pc ps5 xbox series
bloodlines 2
Naoki Hamaguchi partage le secret derrière le temps de développement assez court pour Final Fantasy VII Revelation
pc ps5 xbox series switch 2
Naoki Hamaguchi partage le secret derrière le temps de développement assez court pour Final Fantasy VII Revelation
Capcom retire de la vente l’édition Deluxe de Dragon’s Dogma 2 ainsi qu’une majeure partie de ses microtransactions
pc ps5 xbox series
Capcom retire de la vente l’édition Deluxe de Dragon’s Dogma 2 ainsi qu’une majeure partie de ses microtransactions
Microsoft n’exclut pas l’idée de transformer XBOX en une filiale séparée, et veut davantage de Fallout et de The Elder Scrolls
xbox series
fallout 76 illustration
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 15 juin (The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Maseylia: Echoes of the Past…)
pc ps5 xbox series switch 2
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales
Débrief : Halo VF, Xbox va faire un reset, Fable, The Wolf Among Us 2 et Mara
Débrief : Halo VF, Xbox va faire un reset, Fable, The Wolf Among Us 2 et Mara
Halo: Campaign Evolved : Un premier aperçu prometteur pour le remake du FPS culte des années 2000 ?
pc ps5 xbox series
Halo: Campaing Evolved
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Path To Glory
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Path To Glory
Le studio derrière Phantom Blade Zero se fiche pas mal de sortir son jeu proche de GTA 6
pc ps5
Le studio derrière Phantom Blade Zero se fiche pas mal de sortir son jeu proche de GTA 6
Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs se présente en français, cet épisode sera bien traduit
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs se présente en français, cet épisode sera bien traduit
The Walking Dead: Streets of Survival : La série d’AMC va s’offrir une adaptation arcade sur PC et consoles, une démo est disponible
pc ps5 xbox series switch switch 2
The Walking Dead: Streets of Survival : La série d’AMC va s’offrir une adaptation arcade sur PC et consoles, une démo est disponible
Heave Ho 2, suite du party game déjanté, arrivera le 16 juillet et propose dès aujourd’hui une démo
pc switch switch 2
Heave Ho 2, suite du party game déjanté, arrivera le 16 juillet et propose dès aujourd’hui une démo
Resonance: A Plague Tale Legacy continue de se montrer au travers d’une longue séquence de gameplay
pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy continue de se montrer au travers d’une longue séquence de gameplay
Stranger Than Heaven : Le réalisateur justifie le choix d’utiliser Tupac dans le jeu
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven : Le réalisateur justifie le choix d’utiliser Tupac dans le jeu
Final Fantasy VII Revelation : Naoki Hamaguchi dit prendre en compte les critiques, mais tient tout de même à sa vision
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation : Naoki Hamaguchi dit prendre en compte les critiques, mais tient tout de même à sa vision