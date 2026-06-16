Nintendo met à jour ses Switch avec version 22.5.0 qui modifie l’eShop de la première console
Après un Nintendo Direct mouvementé, place à des actualités un peu plus calmes chez le constructeur japonais, comme cette nouvelle mise à jour proposée non pas uniquement sur Switch 2, mais aussi sur Switch première du nom. La version 22.5.0 concerne surtout cette console, puisqu’elle va aller s’attaquer à l’un des problèmes de l’eShop.
L’eShop de la Switch fait peau neuve
La mise à jour 22.5.0 est désormais disponible pour tous les utilisateurs Switch ainsi que Switch 2. Sur la machine la plus récente de Nintendo, attendez-vous à très peu de changements étant donné que Nintendo se contente d’améliorer la stabilité de l’expérience tout en proposant un support plus étendu du néerlandais et du russe lorsque vous demandez à la console de vous lire un texte.
Mais pour la première Switch, la mise à jour est un peu plus significative puisqu’elle transforme l’affichage de l’eShop afin que celui-ci soit un peu plus rapide. Mieux vaut tard que jamais…
Voici le patch note complet de la version 22.5.0 fourni par Nintendo :
Switch 2
- Ajout du néerlandais et du russe à la liste des langues de « Synthèse texte-parole » dans la section Accessibilité.
- Ajout du néerlandais et du russe comme langues disponibles pour la fonction Conversion parole ⇔ texte dans GameChat de la section Accessibilité.
- Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale
Switch
- L’affichage Nintendo eShop a été repensé.
- La couleur Nintendo eShop correspondra désormais à la couleur thématique si votre thème dans les paramètres de la console est « Sombre classique ».
- Un code secret de vérification d’identité peut désormais être utilisé pour vous authentifier quand vous « Accéder à Nintendo eShop » ou « Utiliser des moyens de paiement sauvegardés ».
- Ajout de la possibilité de revenir en arrière de 10 secondes / d’avancer de 10 secondes à l’aide des boutons ZL et ZR lors du visionnage d’une vidéo en plein écran dans Nouvelles ou Nintendo eShop.
- Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.