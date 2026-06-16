Nintendo met à jour ses Switch avec version 22.5.0 qui modifie l’eShop de la première console

L’eShop de la Switch fait peau neuve

La mise à jour 22.5.0 est désormais disponible pour tous les utilisateurs Switch ainsi que Switch 2. Sur la machine la plus récente de Nintendo, attendez-vous à très peu de changements étant donné que Nintendo se contente d’améliorer la stabilité de l’expérience tout en proposant un support plus étendu du néerlandais et du russe lorsque vous demandez à la console de vous lire un texte.

Mais pour la première Switch, la mise à jour est un peu plus significative puisqu’elle transforme l’affichage de l’eShop afin que celui-ci soit un peu plus rapide. Mieux vaut tard que jamais…

Voici le patch note complet de la version 22.5.0 fourni par Nintendo :

Switch 2

Ajout du néerlandais et du russe à la liste des langues de « Synthèse texte-parole » dans la section Accessibilité.

Ajout du néerlandais et du russe comme langues disponibles pour la fonction Conversion parole ⇔ texte dans GameChat de la section Accessibilité.

Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale

Switch