Gungrave G.O.R.E sortira en 2022 et dévoile un trailer

Voilà un moment que l’on avait plus eu de nouvelles de Gungrave G.O.R.E, même si l’on avait appris qu’il avait été fraichement ajouté au catalogue de Prime Matter, le nouveau label d’édition de Koch Media. Le titre d’Iggymob a profité du Future Games Show pour faire une courte réapparition.

Une entrée fracassante

Malheureusement, ce n’est pas à du gameplay qu’il faut s’attendre ici. Le titre ne montre qu’un trailer en CGI qui sert juste à réintroduire le personnage, histoire d’enlever la rouille de son cercueil et de ses armes à feu.

On a au moins la confirmation que ce Gungrave G.O.R.E devrait arriver, si tout se passe comme prévu, dans le courant de l’année prochaine, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Maintenant qu’il a intégré le label Prime Matter, on peut s’attendre à ce qu’il se montre un peu plus au cours des mois à venir. Espérons que la saga relève le niveau après un Gungrave VR franchement oubliable.