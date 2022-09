Accueil » Actualités » Gungrave G.O.R.E. : Le titre d’Iggymob et de Prime Matter sera disponible day one dans le Xbox Game Pass

Environ deux semaines après avoir enfin dévoilé sa date de sortie sur PC et consoles à l’occasion de la dernière édition de la Gamescom, Gungrave G.O.R.E. a partagé une information qui devrait faire des heureux et des heureuses. Par l’intermédiaire du site Xbox Wire, le TPS développé par le studio sud-corréen Iggymob et édité par Prime Matter a annoncé qu’il sera disponible day one, soit le 22 novembre prochain, dans le Xbox Game Pass (PC, Console et Cloud).

Grave est prêt à reprendre du service

Pour rappel, ce titre vous invitera à suivre les nouvelles aventures de l’anti-héros dur à cuire et armé jusqu’aux dents Grave. Revenue d’entre les morts, cette véritable machine de guerre va devoir exterminer les nombreux ennemis qu’il croisera sur son chemin qui l’emmènera notamment dans des lieux réels d’Asie du Sud-Est agrémentés d’une touche futuriste et sombre. Côté scénario, on nous promet un récit mêlant « vengeance, amour et loyauté épique et sentimentale ».

Rendez-vous dans un peu plus de deux mois pour découvrir ce que nous réserve Gungrave G.O.R.E. sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et donc dans le Xbox Game Pass.