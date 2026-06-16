Mark Gordon, le grand patron du studio Treyarch (Call of Duty), annonce son départ du studio

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C’est une véritable fuite des cerveaux qui est en train de se produire chez Xbox. Quelques heures seulement après l’annonce du départ de Craig Duncan et Louise O’Connor, qui étaient à la tête des Xbox Game Studios, on apprend celui de Mark Gordon, vrai vétéran de la saga Call of Duty qui présidait aujourd’hui à la tête du studio Treyarch.

Call of Duty: Black Ops 7

Un départ important pour la saga Call of Duty

Alors que Xbox semble vouloir se débarrasser de certains de ses talentueux studios comme Double Fine, Compulsion Games et même Ninja Theory, les choses bougent aussi au sein de l’organigramme des équipes qui travaillent sur les licences les plus importantes du groupe. Treyarch, l’un des studios derrière les jeux Call of Duty, assiste au départ de Mark Gordon, qui était présent depuis 22 ans, dont 10 passées à la tête de cette entreprise. Il indique se retirer pour se concentrer sur le « prochain chapitre » de sa carrière, sans dire lequel.

Ce sont Kevin Hendrickson et Yale Miller, d’autres vétérans de Treyarch, qui reprendront son rôle. Un communiqué a été publié par Treyarch :

« Nous sommes infiniment reconnaissants envers Mark pour son leadership constant et son dévouement envers le studio et ses équipes. Son impact sur la licence est incommensurable, de Call of Duty 2: Big Red One et Call of Duty 3 à World at War et l’intégralité de la série Black Ops. Pour la suite, nous sommes heureux d’annoncer que Kevin Hendrickson et Yale Miller, tous deux membres de Treyarch, prendront la relève à la tête du studio. Forts de plusieurs décennies d’expérience en développement et en management, Kevin et Yale sont des vétérans de la franchise. Ils apportent leur connaissance approfondie et partagent notre engagement envers la culture et l’ambition créative de Treyarch. »

Difficile de penser que ce départ n’est qu’un hasard dans cette période complexe que Xbox est en train de vivre. La licence Call of Duty perd en tout cas l’un de ses grands cadres.

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