Zenless Zone Zero se met à jour avec sa version 3.0 et sort aujourd’hui sur Steam

Une version PC plus propre que jamais

La version 3.0 de Zenless Zone Zero nous fait voyager jusqu’à Roscaelifer, nouveau théâtre des événements de la quête principale entourant nos Proxys. Dans cette nouvelle zone, vous rencontrerez notamment Vélina, agent de rang S inédit qui a la particularité d’être de type Vent, élément qui vient d’être ajouté au jeu. Vous pourrez l’invoquer si vous avez de la chance, ou beaucoup de polychromes en réserve, mais pas besoin de sortir le portefeuille pour obtenir un agent de rang S inédit car cette version ajoute la forme Pyroïs à votre avatar, qui devient donc jouable lors des missions.

De plus, l’arrivée de cette mise à jour coïncide avec la sortie du jeu sur Steam. Au lieu de passer par le launcher maison de HoYoverse, vous pourrez donc simplement vous rendre sur la plateforme de Valve pour profiter du titre. On remarquera également que la version PC a été peaufinée au passage, avec le support du ray-tracing et du DLSS.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.