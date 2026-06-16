Clive Barker’s Hellraiser: Revival s’ajoute à la longue liste des jeux de cet automne, le jeu d’horreur dévoile sa date de sortie

Acceptez la souffrance en fin d’année

Le jeu d’horreur adapté de la célèbre licence de films viendra donc nous faire frissonner cet automne, comme l’indiquent Saber Interactive et Boss Team Games, le studio derrière cette nouvelle production. Une nouvelle bande-annonce (qui, comme toujours, peut vous faire recracher votre repas du midi) a été dévoilée pour le jeu et précise que Clive Barker’s Hellraiser: Revival sera disponible dès le 8 octobre.

On aurait pu penser qu’en ayant pris du recul face à toutes les annonces de ces dix derniers jours, Saber aurait eu l’intelligence de trouver un autre créneau, mais il tient à sortir son jeu durant cette période. Au moins, il a le bon goût de ne pas le proposer à plein tarif étant donné que le jeu sera proposé à 39,99 €, aussi bien dans sa version physique que numérique. Une édition Deluxe vous demandera un billet de 10 € supplémentaire pour obtenir des bonus encore tenus secrets. Ce que l’on sait en revanche, c’est que vous obtiendrez deux skins d’armes pour toute précommande.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.