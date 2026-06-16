13 démos à essayer dès maintenant pour le Steam Néo Fest de juin 2026, des centaines de jeux jouables gratuitement

Vous imaginez bien que cette liste de démos à essayer pendant le Steam Next Fest de juin n’est pas exhaustive, mais l’on vous propose une sélection de celles que l’on vous recommande. Comme toujours, le Néo Fest vous propose de découvrir des milliers de jeux à travers des démos, parfois exclusives, parfois juste réactivées pour l’occasion et (trop) souvent déjà accessibles depuis quelques jours.

ReStory

Date de sortie : Été 2026

: Été 2026 Page Steam

Réparer de vieilles consoles et d’anciens objets électroniques, ça vous tente ? C’est le pitch de ReStory, une simulation qui vous plongera dans le Japon des années 2000 et qui vous demandera de gérer votre échoppe tout en réparant de nombreuses camelotes de l’époque. Quelques joueurs et joueuses l’ont déjà essayé lors d’une phase de test, mais il s’agit ici d’une toute première démo, apportant notamment un outil de dessin à l’aérographe pour personnaliser les appareils. Un titre à l’ambiance relaxante où il faudra « sauver » d’anciens appareils photos, de vieilles Atari et autres Nokia 3310.

over the hill

Date de sortie : 2026

: 2026 Page Steam

On a tendance à prioriser les vraies nouvelles démos pour le Steam Next Fest, et non celles qui trichent un peu en étant disponibles quelques jours plus tôt. Ceci dit, quand il s’agit du nouveau titre du créateur de Art of Rally, on ne peut que vous recommander d’aller jeter un œil. Avec Over the Hill, le studio bifurque sur un rythme beaucoup plus posé, où il est question d’explorer et de prendre son temps à travers de somptueux paysages. Montez à bord de votre véhicule tout-terrain et vadrouillez à votre aise dans les différents biomes pour y dénicher des secrets. Une petite ode à la tranquillité.

The Sinking City 2

Date de sortie : 18 août 2026

: 18 août 2026 Page Steam

Certainement le titre le plus connu de la sélection en raison d’une existence rendue publique en 2024 et de son statut de suite d’une expérience plutôt appréciée, The Sinking City 2 nous fera quitter la ville d’Oakmont pour les rues inondées d’Arkham. Une plongée encore plus profonde dans l’univers de H. P. Lovecraft où l’accent sera mis davantage sur des mécaniques de survival horror moderne, dont la gestion de ressources rares et précieuses. Notre héros pourra quand même se défendre avec un arsenal tiré des années 20. La démo vous fera vivre la première heure du jeu.

Virtue and a Sledgehammer

Date de sortie : 2026

: 2026 Page Steam

Un défouloir à forte dimension narrative avec Devolver derrière, tel est le programme de Virtue and a Sledgehammer, un jeu de Deconstructeam qui nous invite à affronter le passé de notre avatar. Équipé d’une masse dévastatrice, nous devrons visiter notre ville natale, peuplée de voisins réincarnés dans des androïdes menaçants. On pourra autant dégommer ces derniers que les bâtiments de la ville. Trouver la paix ou se faire rattraper par des souvenirs traumatisants, c’est un voyage riche en émotions qui nous attend, particulièrement sur le thème de la famille. La première demi-heure de jeu est à tester dans la démo.

Ascenders: Beyond the Peak

Date de sortie : 3ᵉ trimestre 2026

: 3ᵉ trimestre 2026 Page Steam

Deuxième dose de Lovecraft dans cette sélection mais dans une aventure bien différente. Ascenders: Beyond the Peak, c’est ce fameux jeu d’escalade des français de Ludogram proposant une ascension dans un style roguelite et tour par tour au cours de laquelle des artefacts doivent être récupérés. Des choix décisifs à prendre au niveau de la survie du groupe, des événements environnementaux à gérer, une montagne maudite capricieuse et une rejouabilité intrinsèque au genre rythmeront cette expédition pas comme les autres. Notez que jouer à la démo participe au déblocage d’étapes offrant diverses récompenses pour la communauté.

BrokenLore: DON’T LIE

Date de sortie : 10 septembre 2026

: 10 septembre 2026 Page Steam

Dans la famille des BrokenLore, nous demandons BrokenLore: DON’T LIE. Spin off de DON’T WATCH de la même série, Serafini Productions nous immerge une nouvelle fois dans un jeu d’horreur psychologique petit format. Nous incarnons ici Junko, une jeune femme dépendante à des médicaments qui, bien sûr, altèrent sa vision du quotidien et permettent facilement de jouer avec toutes sortes d’effets de mise en scène pour insuffler la peur. Dans ce climat à la fois étrange et effrayant, saurez-vous retrouver Shinji et Hideo, les deux patients que Junko a rencontrés il y a quelques années ?

Truck-kun is Supporting Me from Another World?!

Date de sortie : 29 juillet 2026

: 29 juillet 2026 Page Steam

Sincèrement, rien que le titre devrait suffire à vous donner envie d’essayer. Truck-kun is Supporting Me from Another World?! vous met aux commandes d’un chauffeur ayant percuté Carissa Ward, une jeune femme censée réaliser son premier jour de travail. Sauf que voilà qu’elle se transforme en une elfe en armure vivant dans votre tête. Ah, et le camion devient magique et vous devez désormais réaliser des objectifs au sein de deux mondes, comme renverser des passants, pour gagner des étoiles et alimenter un portail galactique où vous attend le Roi Squelette dont la défaite permettrait de ramener Carissa chez elle.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online

Date de sortie : 10 juillet 2026

: 10 juillet 2026 Page Steam

Fans de Sword Art Online, c’est votre moment. Echoes of Aincrad sort du lot des adaptations du light novel dans la mesure où il reprend certes le premier arc de l’histoire de Kirito… mais sans Kirito. Le jeu veut plutôt vous faire découvrir un autre point de vue en incarnant un joueur lambda coincé dans le MMO, qui devra faire face à tous les dangers des étages de la tour pour survivre en compagnie de quelques alliées. Un action-RPG dont on vous a récemment parlé à l’occasion d’un aperçu, et c’est maintenant à votre tour de le tester.

WheelMates

Date de sortie : 7 septembre 2026

: 7 septembre 2026 Page Steam

Celui-ci, on pourrait l’appeler « It Takes Roues ». WheelMates est un jeu développé par Firevolt qui reprend effectivement le concept du jeu entièrement dédié à la coopération tout en le transposant à l’univers régressif des voitures télécommandées, que l’on incarne en compagnie d’un ou d’une partenaire. Dans un monde à l’échelle réaliste, vous devrez évoluer à travers des niveaux proposant de la plateforme, des collectibles, des puzzles et de la coordination (et des gags). Notez qu’un Pass Ami sera disponible au lancement, ce qui garantit une aventure jouable à deux sans surcoût.

Lost in Tandem

Date de sortie : 22 juillet 2026

: 22 juillet 2026 Page Steam

On passe de la coop obligatoire à de la coop facultative avec Lost in Tandem. Un monde post-apocalyptique charmant et chill, ce n’est pas tous les jours qu’on a l’opportunité d’explorer un tel univers. Situé dans la fin des années 90, le titre de Tempete Studio nous invite à incarner une jeune fille et son robot Mech-ute, simplement guidé par un ensemble de coordonnées géographiques contenues dans le robot. Rencontre de robots tous mignons, amélioration du robot, et découverte de morceaux d’histoire, le voyage s’annonce animé… mais aussi émouvant. Et en plus, c’est français.

TANUKI: Pon’s Summer

Date de sortie : Prochainement

: Prochainement Page Steam

Le festival des tanukis approche et le sanctuaire censé l’accueillir n’est ni fait ni à faire ? Pas de problème, Pon va se charger d’arranger tout cela dans TANUKI: Pon’s Summer. Enfilez la casquette de facteur et enfourchez votre BMX pour livrer des colis à des personnages hauts en couleur tout en réalisant vos meilleures figures en ville. Vous aurez aussi à participer à tout un tas de mini-jeux comme le baseball, la cuisine ou la pêche. Enfin, n’oubliez pas de réaménager le sanctuaire avec les ressources et les fonds accumulés. La démo vous propose de découvrir le premier arc narratif, et toute la progression effectuée sera conservée sur le jeu complet.

Lostbound

Date de sortie : Prochainement

: Prochainement Page Steam

Si vous êtes plutôt branchés roguelite, jetez un œil à Lostbound, qui, en plus de disposer d’une direction artistique assez sympathique, propose aussi un concept qui a de quoi intriguer. Cette sorte de Zelda-like a la particularité de mettre en scène une menace façon épée de Damoclès au-dessus de votre tête, avec une « Main noire » qui va vous pourchasser et qui va faire disparaitre des morceaux de la carte si vous retournez trop souvent sur vos pas. L’exploration est donc plus minutieuse que jamais, où chaque pas a son importance.

IRON NEST: Heavy Turret Simulator

Date de sortie : 3ᵉ trimestre 2026

: 3ᵉ trimestre 2026 Page Steam

On termine avec l’une des démos les plus prisées de ce Néo Fest, celle d’IRON NEST: Heavy Turret Simulator, qui vous place au sein d’une sorte de tank sur pattes. Il ne sera pas question de tirer sur tout ce qui bouge ici, puisque vous vivrez les choses de l’intérieur. Pour faire bouger un tel engin, il est question de beaucoup de machinerie, et c’est à vous d’actionner les bonnes valves et autres circuits afin de faire en sorte que ce colosse puisse se déplacer. Vous devrez aussi jouer les commandants de guerre en étudiant les champs de bataille tout en gérant les communications du terrain.

Bien sûr, il y a encore de nombreuses autres démos à découvrir. Si vous ne les avez pas encore lancées à l’occasion de l’AG French Direct, on retrouve notamment plusieurs jeux français toujours accessibles, comme le poignant Deer & Boy à quelques jours de sa sortie, le punchy Furyball: Rogue Revenge ou encore Calame. Tous ces jeux sont à trouver sur la page Steam du festival.