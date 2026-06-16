12 jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra, dont Risk of Rain 2 et Tropico 6

Les prochains jeux retirés du PlayStation Plus Extra

En attendant de savoir quels seront les jeux à rejoindre le service en juillet, ce sont cette fois-ci 12 jeux qui sont sur le départ dans le catalogue du PlayStation Plus Extra. Parmi les titres les plus notables, on pourra souligner Risk of Rain 2, roguelike très apprécié qui a encore droit à des mises à jour constantes.

On regrette également le départ de la belle aventure qu’est Roki, mais comme bon nombre de jeux dans cette liste, vous avez encore le temps de les terminer puisqu’ils ne seront pas retirés avant le mois prochain (sans doute le 14 ou le 21 juillet).

Voici la liste des jeux qui quitteront prochainement le PlayStation Plus Extra :