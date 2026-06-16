Les développeurs de Final Fantasy Resonance pensent savoir pourquoi les RPG au tour par tour sont de nouveau en vogue

La nostalgie des nouveaux créateurs

Quand bien même les RPG au tour par tour n’ont pas attendu Baldur’s Gate 3, Clair Obscur: Expedition 33 ou encore Persona 5 pour « renaître », il est vrai que le genre est un peu plus prolifique depuis quelques années. Pour Hiroto Furuya, plusieurs raisons expliquent cela, mais il soulève aussi la question de la génération. Les enfants d’hier qui ont grandi avec Final Fantasy et compagnie sont maintenant en âge de créer leurs propres jeux, ce qui explique pourquoi on peut voir autant de RPG du genre ces derniers temps :

« J’ai l’impression que beaucoup d’entre nous, créateurs ayant grandi avec les jeux au tour par tour, créons maintenant nos propres jeux. On sent un mouvement général de réinterprétation, voire de réimagination, de certaines expériences vécues dans notre jeunesse. Quand nous parlons de Clair Obscur, je crois justement que les créateurs du jeu ont grandi avec des JRPG. »

Et selon lui, cela touche l’industrie du divertissement dans sa globalité, pas juste le jeu vidéo :

« Je pense que c’est un mouvement que l’on observe également dans l’anime, le manga et d’autres médias, où les créateurs revisitent d’anciens projets, les retravaillent et les réinventent. C’est peut-être un facteur qui contribue à ce regain d’intérêt que nous constatons actuellement. »

À voir maintenant si cette nostalgie peut amener à ce que la saga principale revienne à un système au tour par tour, mais avant cela, on pourra découvrir Final Fantasy Resonance le 22 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Switch.