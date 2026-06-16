Grâce à la série animée sur Netflix, Devil May Cry 5 a connu sa plus belle année côté ventes depuis sa sortie

Merci Netflix ?

Capcom a fait le point sur les ventes de ses jeux lors de la dernière année fiscale, et le site Game Spark (traduit par VGC) a pu soulever un détail intéressant. Sur les documents partagés par l’éditeur, on peut constater que Devil May Cry 5 s’est vendu à 2,7 millions d’exemplaires lors de la précédente année fiscale. C’est supérieur à ce que le jeu avait réalisé sur sa première année commerciale, puisqu’il avait enregistré 2,1 millions de ventes.

Un bel exploit qui est lié à un facteur déterminant : la sortie de la série animée Devil May Cry sur Netflix. Oui, d’accord, celle-ci n’est pas particulièrement appréciée par tous les fans de Dante et compagnie (on vous laisse juge de cela). Il n’empêche que cela a permis à un nouveau public de découvrir la licence, qui s’est logiquement rué sur le dernier épisode sorti à ce jour. Ça, ainsi que le fait que le jeu est souvent vendu pour une bouchée de pain, évidemment.

Avec un tel regain de popularité pour la saga, on pourrait espérer que Capcom enchaîne maintenant avec un Devil May Cry 6 qui se fait diablement attendre. Mais s’il cherche vraiment à garder ce nouveau public, on ne serait pas étonné de le voir plutôt plancher sur un remake du tout premier épisode…