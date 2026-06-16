Grâce à la série animée sur Netflix, Devil May Cry 5 a connu sa plus belle année côté ventes depuis sa sortie

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Chez Capcom, on parle souvent du succès de Resident Evil ou de Monster Hunter, mais c’est oublier à quel point Devil May Cry 5 est un carton non seulement à l’échelle de la licence, mais aussi de l’entreprise japonaise. Cet épisode a certes connu le meilleur démarrage de la série, mais il a également su s’imposer comme un « long seller » avec des ventes stables au fil des années. Pour autant, c’est bien lors de la dernière année fiscale que le jeu s’est le mieux vendu.

Devil May Cry 5

Merci Netflix ?

Capcom a fait le point sur les ventes de ses jeux lors de la dernière année fiscale, et le site Game Spark (traduit par VGC) a pu soulever un détail intéressant. Sur les documents partagés par l’éditeur, on peut constater que Devil May Cry 5 s’est vendu à 2,7 millions d’exemplaires lors de la précédente année fiscale. C’est supérieur à ce que le jeu avait réalisé sur sa première année commerciale, puisqu’il avait enregistré 2,1 millions de ventes.

Un bel exploit qui est lié à un facteur déterminant : la sortie de la série animée Devil May Cry sur Netflix. Oui, d’accord, celle-ci n’est pas particulièrement appréciée par tous les fans de Dante et compagnie (on vous laisse juge de cela). Il n’empêche que cela a permis à un nouveau public de découvrir la licence, qui s’est logiquement rué sur le dernier épisode sorti à ce jour. Ça, ainsi que le fait que le jeu est souvent vendu pour une bouchée de pain, évidemment.

Avec un tel regain de popularité pour la saga, on pourrait espérer que Capcom enchaîne maintenant avec un Devil May Cry 6 qui se fait diablement attendre. Mais s’il cherche vraiment à garder ce nouveau public, on ne serait pas étonné de le voir plutôt plancher sur un remake du tout premier épisode…

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Jaquette de Devil May Cry 5
Devil May Cry 5
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Date de sortie : 08/03/2019

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