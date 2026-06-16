Le nouveau chef de la stratégie de Xbox réaffirme qu’il n’est pas question de revenir en arrière concernant les exclusivités

On encadre le tweet pour plus tard

En cette période compliquée, Xbox n’a pas besoin de venir contredire chaque rumeur invérifiée qui entoure son business, mais le mémo n’a pas été passé à Matthew Ball, nouveau chef de la stratégie du groupe, qui a tout de même voulu mettre les points sur les i. Une rumeur lancée ces dernières heures évoquait le fait que Xbox réfléchirait déjà à l’idée de revenir en arrière concernant les exclusivités, malgré ce qui a été annoncé il y a quelques jours autour de Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution. Chose complètement démentie par Matthew Ball qui affirme qu’aucune discussion de la sorte n’a eu lieu :

« Ces rumeurs sont fausses. Gears of War : E-Day et Clockwork Revolution resteront exclusifs. Il n’y a pas de discussions et il n’y en a pas eu pour « changer de cap ». Et comme nous l’avons dit la semaine dernière, les joueurs peuvent continuer à s’attendre à des exclusivités emblématiques de notre part chaque année. »

Et on veut bien le croire tant la source de la rumeur ne repose que sur très peu de crédibilité. Néanmoins, on aurait pensé que Xbox aurait appris de ses erreurs passées sur le sujet, en évitant de répondre de la sorte à n’importe quel bruit de couloir.

Car ce type de propos est déjà revenu comme un boomerang sur Xbox, comme quand l’entreprise affirmait que Starfield ne sortirait pas ailleurs que sur PC et Xbox Series, ou encore que les exclusivités qui iraient voir ailleurs ne concernaient qu’une minorité de jeux. La rumeur n’est sans doute pas vraie, mais les promesses des cadres Xbox sont devenues aussi vaines tant le groupe change sans cesse de fusil d’épaule ces derniers temps. Alors peut-être est-il temps pour les cadres du groupe d’économiser la parole, surtout quand quelque chose de plus important se trame en coulisse.