8 conseils pour bien débuter sur Zombie Army 4: Dead War

Des conseils sont toujours bons à prendre, que l’on soit débutant ou pas sur les jeux de tir à la troisième personne. Justement, nous allons vous donner aujourd’hui 8 conseils précieux pour bien débuter votre aventure sur le TPS zombiesque Zombie Army 4: Dead War.

Utilisez les pièges environnementaux

Des pièges environnementaux, vous en aurez un bon paquet dans chaque niveau du titre de Rebellion. En effet, vous aurez des pièges qui attireront instantanément les zombies en faisant du bruit, puis qui leur exploseront à la tronche au bout d’un certain temps.

Viennent ensuite les sols électrifiés voire les diverses machines de compostage ou hélices à activer à certains endroits. En somme, dès que vous voyez ces pièges environnementaux, n’hésitez surtout pas à en abuser si vous voulez vous sortir de situations chaudes ou bien gonfler votre multiplicateur de combo.

Servez-vous de votre attaque de mêlée

Outre pièges environnementaux, Zombie Army 4 : Dead War dispose également d’une attaque de mêlée et d’exécution. La première en a quatre différentes, en sus de faire de sacrés dégâts élémentaires électriques comme divins par exemple. Elle se recharge durant un certain temps après chaque utilisation et peut de ce fait s’avérer pratique pour repousser les vagues successives d’ennemis.

En supplément, vous aurez aussi la compétence d’exécution. Il n’y a pas vraiment de dégâts élémentaires sur celle-ci. Mais comme l’attaque de mêlée, elle met du temps à se recharger et se révèle utile à activer dans certaines situations.

Ne restez pas trop loin des caisses de munitions dans les séquences de survie

Un autre conseil bateau, qui est celui de rester tout près des caisses de munitions pour se ravitailler rapidement. Les munitions se vidant assez rapidement si vous en abusez, il est de ce fait toujours important de repérer les caisses de munitions afin de se refaire la cerise.

Cela vous permettra d’avoir un coup d’avance et surtout d’anticiper les différentes vagues de zombies voire de zombies spéciaux qui vous arriveront dessus. De plus, ces fameuses caisses à munitions peuvent s’utiliser de manière illimitée donc pourquoi s’en priver après tout ?

Écraser les cadavres de zombies pour récupérer des munitions

A l’instar desdites caisses à munitions, l’alternative la plus simple restera fatalement de les récupérer sur les zombies. En effet, une fois les bougres abattus, vous avez la possibilité d’écraser leurs cadavres pour ensuite y récupérer quelques munitions.

Bien évidemment, ce sera toujours moins pratique que les caisses à munitions. Ceci dit, cela vous donnera la possibilité de récupérer un peu de munitions pour mieux vous défendre contre ces putréfiés.

La grenade divine, ou l’alternative au kit de soin

S’il est forcément possible de se soigner avec un simple kit de soin, ce ne sera pas toujours si facile d’en trouver une fois sorti de l’abri, sauf si un zombie vous en lâche un par pure coïncidence. Du coup, la seule alternative sera de se soigner grâce à une grenade divine.

De manière générale, vous en trouverez la plupart du temps dans des petites caisses contenant des grenades explosives ou élémentaires. Et pour se soigner rien de plus simple : il suffit de la lancer, puis de se mettre dans la zone que la grenade a touché afin de pouvoir se refaire une petite santé. Du coup dans les grosses séquences de survie par exemple, n’hésitez pas à vous en équiper.

Usez et abusez des explosifs élémentaires

Pour continuer avec les explosifs, n’hésitez pas à en abuser justement. Dans chaque petit coffre, sont contenues en général des grenade d’appâts, divines, incendiaires, électriques. Les deux derniers éléments sont également en version mine et fil respectivement.

Pour le coup, n’hésitez pas à faire votre choix sur votre type d’explosif à prendre, même si pouvons vous recommander les grenades incendiaires ou électriques, qui peuvent faire de sacrés dégâts sur des troupes importantes de zombies voire de zombies spéciaux. Notez au passage que vous n’avez le droit de porter que quatre grenades uniquement, et nous vous recommandons entre autres de partir à la rigueur sur deux grenades incendiaires et électriques.

Ne pas hésiter à ramasser les armes des zombies d’élites ou utiliser les mitrailleuses

Dans la famille des zombies spéciaux justement, sachez qu’il y a des zombies d’élites qui peuvent parfois tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, et qui sont en plus lourdement armés. Nous vous conseillons de ce fait de les éliminer en premier, puis de récupérer leurs armes, qui seront la plupart du temps une mitrailleuse ou un lance-flammes.

Cela vous donnera donc la possibilité de faire le ménage dans ces vagues de zombies. Notez également que certaines arènes disposent aussi de mitrailleuses fixes, et peuvent être aussi bien utiles à utiliser plutôt que de parfois se risquer à récupérer des armes de zombies d’élites, dans un amas de zombies déchaînés.

Améliorez votre équipement avec les kits d’améliorations

Le dernier conseil logique que l’on peut vous donner, ce sera inévitablement de redonner un coup de jeune à votre équipement en l’améliorant. Dans chaque chapitre de chaque mission, il y aura un kit d’amélioration à trouver.

Ce dernier vous permettra par la suite d’améliorer vos différentes pétoires, et ainsi leur rajouter des dégâts élémentaires qui peuvent s’avérer très pratiques en situation critique. Qui plus est, ne négligez surtout pas les atouts à assigner à votre personnage. Ceux-ci peuvent effectivement vous octroyer des bonus offensifs et défensifs bien utiles et qui vous donneront un avantage certains contre ces méchants zombies.

C’est tout pour les conseils que nous avions à vous donner pour bien débuter sur Zombie Army 4: Dead War et si vous en avez d’autres, n’hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Sachez que vous pouvez également retrouver notre guide complet de Zombie Army 4: Dead War.