Où récupérer le journal de Callisto dans Marvel’s Wolverine ?

Il ne faut pas attendre longtemps pour pouvoir débloquer le trophée 🏆 Pensées intimes de Marvel’s Wolverine. En effet, il suffit d’accéder au deuxième chapitre de la zone Canada, intitulé « Celle qui a fui ».

Lorsque vous aurez quitté le bâtiment au début du chapitre, vous devrez pister la « rouquine ». À un moment, vous devrez suivre une traînée bleue et courir sur un poteau puis faire un peu de plateforme pour atteindre la suite du niveau. Au lieu de faire cela, allez au bout à droite de la zone pour suivre une autre traînée bleue. Elle vous mènera à un panneau en bois.

Brisez le panneau pour arriver dans un garage. Le journal repose sur la droite, sur un établi. Lisez-le pour obtenir le trophée, et récupérez la bouteille de whisky au fond à gauche du garage par la même occasion, avant de repartir.

Pour toute autre information et astuce au sujet de Marvel’s Wolverine, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet.