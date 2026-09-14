Comment vaincre un Reaver avec du métal en fusion pour le trophée Recyclage ? – Marvel’s Wolverine

Comment débloquer le trophée Recyclage dans Marvel’s Wolverine ?

Envoyer un Reaver dans le métal en fusion dans Marvel’s Wolverine vous donnera donc le trophée 🏆 Recyclage. Seulement, il n’y aura qu’une ou deux occasions de le faire. Direction le chapitre « Un avant-goût de l’enfer », dans la zone Canada, et attendez d’infiltrer la raffinerie. Une fois sorti d’une grille d’aération, vous vous trouverez derrière un garde. Que vous progressiez discrètement ou non, le but est de rejoindre le grand bassin de métal en fusion au bout de la zone.

Lorsque vous y êtes, faites-vous repérer si vous êtes encore incognito pour que les ennemis viennent vers vous. Ensuite, une fois placé correctement et dès qu’une fenêtre est possible, maintenez la touche Carré pour donner un coup de pied à un Reaver et le propulser dans le bassin de métal en fusion. Si le trophée ne se débloque pas, poussez un Reaver possédant une lame sur chaque bras. Notez que ça marche aussi sur le petit seau de métal en fusion juste avant le grand bassin.

Pour toute autre information et astuce au sujet de Marvel’s Wolverine, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet.