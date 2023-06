Street Fighter 6 est le premier membre du trio des grosses séries de jeux de combat à s’élancer sur la nouvelle génération de consoles avant Mortal Kombat 1 et Tekken 8 qui suivent de près. Et Capcom sait très bien que les joueurs et les joueuses l’attendent au tournant après un Street Fighter V qui n’a jamais vraiment su convaincre, la faute à une sortie précipitée pour coller aux 25 ans de Street Fighter II et au début de la saison compétitive. C’est pour cela que l’éditeur a décidé de redoubler d’effort en promettant un épisode qui révolutionnerait le genre que ce soit au niveau de l’accessibilité pour attirer un nouveau public, tout comme au niveau du contenu solo avec le mode World Tour. Afin de vous aider à y voir plus clair dans ces changements, nous vous avons préparé cette FAQ complète qui répondra à toutes les questions que vous pourriez vous poser à propos de Street Fighter 6.

Guide Street Fighter 6

Soyons honnête, il va être très compliqué pour nous de proposer une section guide très étoffée en ce qui concerne Street Fighter 6. D’un côté, on ne peut pas vraiment réaliser des dossiers pour vous apprendre à jouer chaque personnage pour vous permettre de dominer les classements en ligne. Et de l’autre, le mode World Tour se résume beaucoup trop à « Aller à cet objectif – Taper l’ennemi » pour qu’une soluce soit pertinente.

Mais on vous a tout de même préparé quelques articles pour des choses un peu moins évidentes comme :

FAQ Street Fighter 6

Dans cette section, vous retrouverez les questions fréquemment posées au sujet du jeu Street Fighter 6. Cette page sera régulièrement mise à jour. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Qu’est-ce que Street Fighter 6 ?

Street Fighter 6 est le nouvel épisode de la célèbre saga de jeux de combat de Capcom. Ici, tout est fait pour remettre la licence sur le devant de la scène en corrigeant tout ce qui avait été décrié dans l’opus précédente. On a donc une direction artistique beaucoup plus attrayante, du contenu solo travaillé notamment grâce au mode World Tour, un online repensé.

Mais aussi un gameplay qui a deux objectifs, rafraîchir la série en ouvrant de nouvelles possibilités (comme les 3 Super Attaques mises à disposition au lieu de devoir choisir une en début de match) mais aussi attirer un nouveau public avec des contrôles plus accessibles.

Quand et où sort Street Fighter 6 ?

Street Fighter 6 est sorti le vendredi 2 juin 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam.

Quand se déroule Street Fighter 6 dans la chronologie de la saga ?

Une question qui peut paraître absurde au premier abord mais la série est connue pour ses sauts dans le passé et dans le futur. Capcom a cependant confirmé que Street Fighter 6 était bien l’épisode le plus avancé dans la chronologie, ce qui se voit notamment grâce à Li-Fen, la fille recueillie par Chun-Li, qui est désormais adolescente. On ne sait pas exactement combien d’années se sont écoulées depuis Street Fighter III.

Qui sont les personnages de base dans Street Fighter 6 ?

Le casting de base de Street Fighter 6 est constitué de 18 personnages qui sont tous jouables dès le premier lancement du jeu sans avoir à être débloqués, il s’agit de :

Ryu

Luke

Jamie

Chun-Li

Guile

Kimberly

Juri

Ken

Blanka

Dhalsim

E. Honda

Dee Jay

Manon

Marisa

JP

Zangief

Lili

Cammy

On retrouve donc les huit World Warriors de Street Fighter II ainsi que deux des New Challengers de Super Street Fighter II, on peut aussi y ajouter Juri qui nous vient quand à elle de Super Street Fighter IV. Ce qui laisse donc la part belle aux nouveaux combattants qui sont au nombre de sept si l’on inclut Luke qui était l’ultime DLC de Street 5 pour teaser cet épisode.

Qu’est-ce que le système Drive dans Street Fighter 6 ?

Le système Drive est le regroupement de mécaniques de jeux communes à l’ensemble des personnages. Si Street Fighter V avait décidé de proposer des techniques V qui avaient toutes un fonctionnement différent sur chaque personnage du jeu, Capcom a décidé d’uniformiser le tout et de tout mettre sur une jauge commune qui démarre pleine et se re-remplit automatiquement au fil du temps.

Concrètement, elle permet d’utiliser 5 capacités offensives ou défensives qui ne sont pas forcément inédites à la série, il s’agit de :

Drive Impact, un coup chargé avec un peu super armure inspiré de la Focus Attack de Street Fighter IV

Drive Parry, une garde spéciale qui bloque toutes les attaques et peut se transformer en Perfect Parry si on relâche au bon moment pour attaquer plus vite derrière, inspiré des Parry de Street Fighter III

Overdrive, c’est tout simplement les coups spéciaux améliorés (ou EX) qui puisent désormais non pas dans la jauge de Super mais dans celle de Drive

Drive Rush, il s’agit d’un dash avant à faire depuis un Drive Parry ou une attaque pour l’annuler et aller plus vite sur l’ennemi, pour prolonger d’un combo par exemple

Drive Reversal, c’est une attaque qui peut être effectuée depuis la garde pour contrer un ennemi en train de vous attaquer

La jauge Drive se remplit d’avantage pour les joueurs actifs qui réussissent ce qu’ils tentent (en dehors des capacités qui puisent dans cette jauge évidemment) mais à l’inverse, plus vous ratez et vous subissez, plus votre jauge se baissera sans même que vous l’utilisiez. Donc attention à cela ou à ne pas trop puiser dans la jauge pour éviter l’état de Burnout, qui vous rend temporairement incapable d’utiliser des techniques Drive mais vous rend aussi plus sensible aux dégâts et à l’étourdissement.

Qu’est-ce que le mode solo World Tour ?

Street Fighter 6 muscle son contenu solo grâce au World Tour qui permet de sortir d’une simple suite de combats en permettant d’explorer le monde du jeu. On y incarne un avatar créé qui a pour but de devenir le plus fort. Notre premier mentor, Luke, nous invite donc à errer dans le monde pour affronter le plus d’adversaires possibles afin de gagner en expérience tout en découvrant de nombreux styles de combats.

Manette en main, on peut se déplacer dans les environnements en 3D dans un style qui rappelle fortement les Shenmue et les Yakuza. On retrouve des quêtes principales et secondaires, des marchands pour acheter de l’équipement et des consommables et on peut chercher des bonus en utilisant par exemple les techniques spéciales connues telles que le Hadoken ou le Spinning Bird Kick pour les atteindre.

Est-ce que le mode World Tour est un monde ouvert ?

Le World Tour de Street Fighter 6 n’est pas vraiment un monde et il n’est pas vraiment ouvert non plus. La promesse du nom était de visiter le monde entier et certes, on ne s’attendait pas à un monde ouvert qui recouvrerait la planète entière mais on ne s’attendait pas non plus à n’avoir droit qu’à des petits quartiers de deux villes différentes, les autres pays devant se contenter de nous laisser tourner en rond sur les stages présents dans les autres modes.

Comment fonctionne l’avatar ?

Le gameplay de l’avatar n’est pas une simple copie d’un des personnages principaux mais Street Fighter 6 ne laisse pas non plus une liberté totale dans le choix des coups. Le jeu vous fait plutôt choisir une base parmi les combattants du casting pour utiliser ses coups simples (coups de poing, de pied, choppe) mais vous pouvez ensuite sélectionner comme vous le souhaiter les techniques spéciales (Shoryuken, Sonic Boom,…) ainsi que les super attaques.

Est-ce que l’avatar est jouable dans les autres modes ?

Pas de combats en local en dehors du World Tour pour l’avatar mais le lobby en ligne a une section dédiée à ce type de combats. Notez par contre que les personnages gardent leur attributs du World Tour, c’est à dire leur niveau, les statistiques de leurs équipements et les coups débloqués ce qui fait qu’il y a aucune garantie d’avoir un match équilibré.

Est-ce que Street Fighter 6 est crossplay ?

Street Fighter 6 n’est plus une exclusivité console puisqu’il arrive également sur Xbox Series et pas besoin de se poser la question de la plateforme puisque le crossplay permet de jouer ensemble, que l’on soit sur PC, PlayStation 4 ou 5 ou Xbox Series. Et si jamais vous avez l’impression que cette option nuit à votre expérience, il est tout à fait possible de la désactiver.

Est-ce que Street Fighter 6 utilise le rollback pour son online ?

Oui, Street Fighter 6 utilise bien un netcode de type rollback mais en plus, il a totalement revu son système pour offrir une bien meilleure expérience qu’auparavant. Et cela va encore plus loin puisqu’en séparant les serveurs des différentes régions (sans interdire de jouer ensemble pour autant), en permettant de trier les adversaires selon la qualité de leur connexion et même en signalant qui joue en Ethernet ou en Wifi, on peut encore plus optimiser le tout si on le souhaite.

Quels sont les aspects jeu-service de Street Fighter 6 ?

Street Fighter 6 n’est pas exactement un jeu-service mais on y retrouve bien de nombreux éléments pour tout ce qui touche à sa partie en ligne pour nous inciter à revenir régulièrement et à peupler les différents modes. On retrouve donc par exemple des défis quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’un système de battle pass saisonnier, nommé ici le Fighting Pass.

On a aussi certains modes, tels que les bornes d’arcade retro et les combats extrêmes qui font une rotation de leur contenu. Et il y a également des tournois organisés à des horaires fixes et pour lesquels il faut s’inscrire à l’avance afin de pouvoir y participer.

Quelles sont les différentes monnaies utilisées par Street Fighter 6 ?

Dans Street Fighter 6, on retrouve pas moins de quatre monnaies différentes :

les Zennies : c’est tout simplement la monnaie du mode World Tour

le Respect : ces points sont liés aux personnages et s’obtiennent en jouant un personnage précis ou au moins son style, et ce dans tous les modes confondus. Ils peuvent aussi être gagnés en terminant des défis et c’est alors le personnage (ou son style) utilisé lors de la complétion du défis qui remporte les points. Ils servent à débloquer des titres liés aux personnages en question ou à faire avancer le Fighting Pass.

les Drive Tickets : c’est une monnaie qui peut être obtenue en réussissant des défis ou en participant à des évènements. Elle peut être utilisée pour acheter des éléments cosmétiques dans la boutique.

les Fighter Coins : c’est la monnaie premium du jeu, celle que l’on peut acheter avec de l’argent réel et parfois obtenir comme récompense. En plus des autres cosmétiques, elle peut être utilisée pour acheter des costumes alternatifs, voire même les personnages et stages DLC.

Comment fonctionnent les DLC de Street Fighter 6 ?

Street Fighter 6 étant un jeu de combat, il aura évidemment droit à des DLC pour ajouter personnages, terrains et cosmétiques afin de faire durer le jeu sur la longueur et d’entretenir l’intérêt de la scène compétitive. Il faut cependant noter une petite différence au niveau du Season Pass qui ne fonctionne plus de la même manière, une méthode déjà expérimentée par Capcom sur la dernière saison de Street 5.

En effet, au lieu d’avoir une offre unique contenant toutes les nouveautés, il est désormais possible de choisir sa formule. On retrouve donc les Character Pass qui contiennent les personnages ainsi que les couleurs alternatives pour leur costume de base, et les Ultimate Pass qui contiennent les personnages, deux costumes alternatifs, toutes leurs variations de couleurs ainsi que des terrains supplémentaires.

Est-ce qu’il sera toujours possible d’obtenir les DLC gratuitement ?

Street Fighter V avait tenté une première approche vers le jeu-service avec un système de Fight Money. Jouer et réussir différents défis permettait d’obtenir cette monnaie qui débloquait notamment les combattants et stages DLC sans avoir à les payer avec de l’argent réel. Comme on l’a vu un peu plus haut avec les monnaies, il sera toujours possible de faire ça mais la monnaie en question devrait être beaucoup plus compliquée à obtenir si vous voulez des DLC payants gratuitement.

Que sont les contrôles dynamiques, modernes et classiques dans Street Fighter 6 ?

Dans une volonté d’ouvrir Street Fighter 6 à un public plus large, Capcom a mis en place différentes options pour les contrôles pour s’adapter aux différents profils.

On a les commandes classiques qui sont ce qu’on a l’habitude de voir dans les jeux de combat 2D avec les six boutons qui représenter les coups de poings faibles, moyens, forts et les coups de pieds faibles, moyens, forts avec des combinaisons ou les boutons restantes de la manettes pour faire d’autres actions.

Les commandes modernes servent à simplifier l’expérience et pensent surtout à une utilisation manette du jeu. On a donc quatre boutons d’attaques : faible, moyen, fort et spéciale. Ce dernier permet de ne pas avoir à faire les quarts de cercle en s’inspirant de ce que fait Smash Bros. On appuie sur ce bouton tout en maintenant une direction pour que l’attaque spéciale se fasse. Et on a une gâchette qui sert à faire des combos automatiques.

Le dernier mode, les contrôles dynamiques, est lui limité à certains modes en local. Là, appuyer sur un bouton suffit à laisser le jeu décider de la meilleure attaque à utiliser selon votre position et celle de l’adversaire.

Que sont les commentaires en direct dans Street Fighter 6 ?

Toujours dans un souci d’accueillir les nouveaux joueurs, Street Fighter 6 a une fonction de commentaires en direct pour mettre un peu plus de contexte à ce qu’il se passe et donner un feedback qui se veut constructif. Capcom a demandé à plusieurs voix connues de la scène compétitive d’enregistrer des phrases pour pouvoir générer des commentaires d’une manière similaire à ce que peut déjà faire les jeux de sports tels que Fifa.

On retrouve donc huit personnalités, quatre qui parlent en anglais et quatre qui parlent en japonais, avec la présence de sous-titres français pour les comprendre même s’il faut reconnaître qu’il est impossible de pouvoir les suivre tout en jouant vu l’intensité de l’action.

Quelles sont les configurations PC requises pour Street Fighter 6 ?

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) Processeur : Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : GTX1060 (VRAM 6GB) / Radeon RX 580 (VRAM 4GB)

GTX1060 (VRAM 6GB) / Radeon RX 580 (VRAM 4GB) DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 60 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit) Processeur : Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : RTX2070 / Radeon RX 5700XT

RTX2070 / Radeon RX 5700XT DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 60 GB d’espace disque disponible

Quelles sont les différentes éditions de Street Fighter 6 ?

Il existe quatre éditions de Street Fighter 6.

Édition standard (69,99€)

le jeu de base

le bonus de précommande (une couleur supplémentaire par personnage)

Édition Deluxe (94,99€)

le jeu de base

le Character Pass de la première année les 4 personnages DLC (Rashid, A.K.I., Ed et Akuma) 4 couleurs supplémentaires par personnage 4 200 Drive Tickets

le bonus de précommande (une couleur supplémentaire par personnage)

Édition Ultimate (114,99€)

le jeu de base

l’Ultimate Pass de la première année les 4 personnages DLC (Rashid, A.K.I., Ed et Akuma) deux terrains supplémentaires 4 couleurs supplémentaires par personnage 2 costumes supplémentaires par personnage 7 700 Drive Tickets

le bonus de précommande (une couleur supplémentaire par personnage)

Édition collector (249,99€)

Le jeu de base

deux figurines (Luke et Kimberly)

un décor pour les figurines

un artbook

un steelbook

des autocollants

l’Ultimate Pass de la première année les 4 personnages DLC (Rashid, A.K.I., Ed et Akuma) 4 couleurs supplémentaires par personnage 2 costumes supplémentaires par personnage 7 700 Drive Tickets

le bonus de précommande (une couleur supplémentaire par personnage)

