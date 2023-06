Dans le mode World Tour de Street Fighter 6, il est possible de se lier d’amitié avec les différents maîtres, notamment en leur offrant des cadeaux, tout ça dans le but de débloquer de nouvelles emotes, illustrations et surtout le deuxième costume du personnage dans les autres modes. Cependant, évidemment, les choses ne sont pas si simples et il faut souvent donner un objet qui justement ne leur plait pas du tout.

Après avoir nous même eu du mal à chercher qui devait recevoir quoi, on a décidé d’utiliser nos notes prises en jouant pour en faire cet article qui vous aidera peut-être à gagner un peu de temps. Malheureusement, cet article ne contiendra pas d’informations sur les cadeaux uniques qui rapportent tout de même 40 points d’amitié puisque si on a bien obtenu ceux de Ryu et d’E. Honda lors de notre partie, on ne sait absolument pas comment.