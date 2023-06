Sachez que plusieurs cas sont possibles certains sont rencontrés lors de la quête principale mais il faut s’assurer de leur parler une seconde fois pour apprendre leurs styles tandis que les autres demandent de réussir une mission secondaire pour apparaître. L’ordre dans l’article correspond à l’ordre dans lequel il est le plus probable de les trouver si vous faites les quêtes secondaires dès qu’elles apparaissent sur la carte.

Dans les faits, cet article ne spoile pas à proprement parler l’intrigue du mode World Tour mais on indique tout de même qui apparaît lors de la quête principale ou non, ainsi que le chapitre lors duquel ils apparaissent si c’est le cas. On ne donne pas plus de détails sur ce qu’ils font ou le contexte mais si vous ne souhaitez pas voir ça, vous êtes prévenus.

Quand et où trouver tous les maîtres dans le World Tour de Street Fighter 6 ?

Luke

À partir de quand le trouver : Chapitre 1

Chapitre 1 Conditions pour l’obtenir : Aucune, se fait automatiquement pendant la quête principale

Aucune, se fait automatiquement pendant la quête principale Où le trouver : Metro City – Intérieur du centre d’entraînement Buckler

Metro City – Intérieur du centre d’entraînement Buckler Période : Jour et nuit

Démarrons par le plus simple, celui qui vous est imposé en début d’aventure. Il n’y a donc rien à faire pour devenir le disciple de Luke.

Chun-Li

À partir de quand la trouver : Chapitre 2

Chapitre 2 Conditions pour l’obtenir : Aucune, se fait automatiquement pendant la quête principale

Aucune, se fait automatiquement pendant la quête principale Où la trouver : Metro City – Hong Hu Lu (Chinatown)

Metro City – Hong Hu Lu (Chinatown) Période : Jour

Là aussi, pour Chun-Li, c’est extrêmement simple puisqu’on l’obtient également automatiquement lors des premières minutes de jeu en suivant la quête principale.

Marisa

À partir de quand la trouver : Chapitre 3

Chapitre 3 Conditions pour l’obtenir : Lui parler de nouveau après avoir fait son interaction lors de la quête principale

Lui parler de nouveau après avoir fait son interaction lors de la quête principale Où la trouver : Colosseo (Italie)

Marisa fait elle-aussi partie de la quête principale mais il y a deux nouveautés. Premièrement, c’est le premier maître qui vous attend dans un autre pays. Et deuxièmement, c’est aussi la première mentor qui ne s’obtient pas automatiquement. Après avoir fait l’objectif qui vous a mené jusqu’ici, n’oubliez pas de lui parler à nouveau pour lui demander de vous prendre en tant que disciple.

Lily

À partir de quand la trouver : Chapitre 4

Chapitre 4 Conditions pour l’obtenir : Terminer la mission secondaire Le guide spirituel

Terminer la mission secondaire Le guide spirituel Où la trouver : Thunderfoot Settlement (Mexique)

Lily est le premier maître à obtenir grâce à une quête secondaire. Pour lancer cette quête, il faut de rendre à Metro City de jour pour trouver un PNJ du nom de Ana. Elle se situe au croisement à l’est de l’entrée du quartier chinois, près du sosie de Chun-Li. Elle vous demande de récupérer l’objet volé par un membre du gang local.

Heureusement, cet individu nommé Zimo n’est pas très loin puisqu’on le trouve dans Chinatown, dans le coin de la ruelle à l’ouest de Chun-Li. Il refuse évidemment de coopérer et préfère lancer un combat. Une fois vaincu, il vous donne son butin que vous pouvez aller rendre à Ana qui vous le donne puisque c’est tout simplement un accès pour le Mexique.

La destination du Thunderfoot Settlement apparaît sur la carte du monde (il faut scroller puisqu’elle est en bas de la liste). Après une cinématique et un premier combat, vous pouvez lui parler à nouveau pour lui demander de vous enseigner ses techniques.

Blanka

À partir de quand le trouver : Chapitre 6

Chapitre 6 Conditions pour l’obtenir : Lui parler après sa cinématique lors de la quête principale

Lui parler après sa cinématique lors de la quête principale Où le trouver : Ranger’s Hut (Brésil)

Rien de compliqué, pour avoir Blanka comme maître, il suffit de lui parler après sa cinématique d’introduction qui se déclenche en arrivant au Brésil.

Dee Jay

À partir de quand le trouver : Chapitre 6

Chapitre 6 Conditions pour l’obtenir : Lui parler de nouveau après avoir fait son interaction lors de la quête principale

Lui parler de nouveau après avoir fait son interaction lors de la quête principale Où le trouver : Bathers Beach (Jamaïque)

De même pour Dee Jay, il faut juste lui parler après avoir vu sa cinématique de la quête principale.

Cammy

À partir de quand la trouver : Chapitre 7

Chapitre 7 Conditions pour l’obtenir : Terminer la mission secondaire Unité spéciale Del…

Terminer la mission secondaire Unité spéciale Del… Où la trouver : King Street (Royaume-Uni)

Le jeu débloquera la destination du Royaume-Uni sur la carte du monde mais n’espérez pas y voir Cammy tant que vous n’aurez pas fait la quête secondaire Unité spéciale Del… Au début du chapitre 7, vous débloquez le métro de Metro City. Il faut parler à Brock qui garde son entrée située sur Beat Square. À peine la voie libre, un individu nommé Alfred vous arrête pour vous demander un service. Il voudrait que vous vous occupiez d’un gang.

Il faut avouer que nous avons fait tout fait de jour, il est donc probable qu’Alfred et les ennemis ne soient pas disponibles la nuit. Et pas besoin de prendre le metro puisque le gang en question est tout simplement vers le sud-ouest de la zone, sous le pont entre la casse du Mad Gear Gang et le mini-jeu des pizzas.

La mauvaise nouvelle, c’est que la mission n’était pas simplement d’éliminer ces deux ennemis mais de vaincre en réalité 5 cinq Danseuses Mad Gear. Heureusement, vous aurez largement de quoi faire en longeant la route vers l’ouest en vous aidant de la mini-map ou de la carte. Une fois que c’est fait, retournez voir Alfred dans la station de Metro qui vous invitera à alors voir son commandant au Royaume-Uni.

En allant sur place, la cinématique d’introduction de Cammy peut enfin se lancer et si vous allez lui parler à la fin, elle acceptera de devenir votre maître.

Manon

À partir de quand la trouver : Chapitre 7 – étape 3

Chapitre 7 – étape 3 Conditions pour l’obtenir : Terminer la mission secondaire Figuration

Terminer la mission secondaire Figuration Où la trouver : Fête foraine (France)

Encore le chapitre 7 et encore une quête secondaire. Mais cette fois-ci, il faudra attendre d’être à l’étape 7-3 de la quête principale pour que Oscar le manager fasse son apparition le jour à Metro City, près des marches de Beat Square pour qu’il vous donne la mission Figuration. Cependant, il vous demandera de revêtir un judogi avant de pouvoir continuer.

Si vous n’avez pas encore un haut et un bas de judogi, pas de panique, la boutique Drippin’ Style les vend juste à votre gauche pour un total de 10 800 zennies. D’ailleurs, notez que vous pouvez vous contenter de les mettre en équipement d’apparence pour garder vos statistiques et cela comptera quand même. Il faudra parler à Oscar deux nouvelles fois, pour qu’il valide la quête puis qu’il vous emmène en France.

Vous avez droit à la cinématique d’introduction de Manon mais une fois terminée, la danseuse judokate n’est pas en vue. Il faut faire quelques pas jusqu’à ce que Martine la figurante vous défie. Et après une nouvelle cinématique, ça sera au tour de Manon de vous combattre avant de devenir votre maître.

Jamie

À partir de quand le trouver : Chapitre 8 – étape 2

Chapitre 8 – étape 2 Conditions pour l’obtenir : Attendre qu’il ait disparu de la ruelle dans laquelle il fait sa première apparition

Attendre qu’il ait disparu de la ruelle dans laquelle il fait sa première apparition Où le trouver : Metro City – Hong Hu Lu (Chinatown)

Metro City – Hong Hu Lu (Chinatown) Période : Nuit

Le cas de Jamie sera un peu plus frustrant. On le croise bien au cours de la quête principale mais il faudra attendre un peu pour lui demander de devenir notre maître. Il faudra donc continuer un peu de progresser dans l’intrigue (ou au moins lancer un jour puis une nuit) pour lui laisser le temps d’aller dans son lieu habituel.

Il s’agit du toit visitable de Chinatown, auquel on accède en empruntant l’échelle qui se situe de l’autre côté de l’immeuble, à peu près au même niveau que son indicateur sur la mini-map.

Ken

À partir de quand le trouver : Chapitre 8 – étape 3

Chapitre 8 – étape 3 Conditions pour l’obtenir : Lui parler dès que vous êtes libre de le faire lors de son passage dans la quête principale

Lui parler dès que vous êtes libre de le faire lors de son passage dans la quête principale Où le trouver : Metro City – Chantier au sud de la ville

Metro City – Chantier au sud de la ville Période : Jour

Ken fait aussi partie des personnages apparaissant dans la quête principale. Pour devenir son disciple, il suffit de lui parler dès que le jeu vous laisse lui parler librement, c’est à dire après sa cinématique d’introduction puis l’échange à propos de l’intrigue. Il vous demandera tout de même de lui prouver votre valeur lors d’un combat contre lui avant d’accepter.

Si jamais vous avez oublié de lui parler sur le moment-même ou que vous ne savez plus comment retourner le voir, il faut partir vers la gauche après l’entrée du chantier (qui est elle-même vers l’ouest), vous reconnaitrez Gus près du bon accès et il suffit de faire le tour pour tomber sur les escaliers qui mènent au premier étage et à Ken.

E. Honda

À partir de quand le trouver : Chapitre 8 – étape 4

Chapitre 8 – étape 4 Conditions pour l’obtenir : Lui parler après sa cinématique lors de la quête principale

Lui parler après sa cinématique lors de la quête principale Où le trouver : Metro City – Maison Chanko Edomon

Metro City – Maison Chanko Edomon Période : Jour

On est clairement dans un combo pour ce chapitre 8 qui enchaîne les rencontres avec les maîtres. Et pour Honda, ça sera beaucoup plus simple qu’avant puisqu’il n’y a pas d’étapes entre son apparition et le moment à partir duquel vous pouvez lui demander de vous enseigner l’art du sumo.

Ryu

À partir de quand le trouver : Chapitre 8 – étape 5

Chapitre 8 – étape 5 Conditions pour l’obtenir : Lui parler avant de repartir une fois que l’objectif de l’intrigue au Japon est terminé

Lui parler avant de repartir une fois que l’objectif de l’intrigue au Japon est terminé Où le trouver : Genbu Temple (Japon)

Pas le temps de s’arrêter, la pluie de maîtres continue donc vous savez ce qui vous reste à faire pour que Ryu devienne votre sensei (après un combat, bien entendu).

Kimberly

À partir de quand la trouver : Chapitre 8 – étape 7

Chapitre 8 – étape 7 Conditions pour l’obtenir : La retrouver après sa première apparition lors de la quête principale

La retrouver après sa première apparition lors de la quête principale Où la trouver : Metro City – Beat Street

Metro City – Beat Street Période : Nuit

Comme pour Jamie, il faudra faire preuve d’un peu de patience entre son apparition dans la quête principale et le moment où vous pourrez la retrouver, elle aussi de nuit sur un toit. Enfin ce sera tout de même plus direct puisqu’elle pourra être immédiatement disponible dès la fin de votre mission dans l’immeuble.

Kimberly vous attend sur le toit du commissariat de police de Metro City mais savoir par où grimper n’est pas forcément facile. Direction votre planque et passez par la façade nord du bâtiment. Vous trouverez une échelle sur la devanture du restaurant Greedy Grills. En grimpant, vous arrivez sur un premier toit avec le super-héros Watcher, continuez tout droit pour prendre la seconde échelle et Kimberly sera dans le coin sud-est.

Guile

À partir de quand le trouver : Chapitre 9

Chapitre 9 Conditions pour l’obtenir : Lui parler après sa cinématique lors de la quête principale

Lui parler après sa cinématique lors de la quête principale Où le trouver : Porte-Avions Byron Taylor (États-Unis)

La quête principale vous mène jusqu’à Guile, vous n’avez plus qu’à lui parler avant de repartir de sa zone.

Dhalsim

À partir de quand le trouver : Chapitre 9

Chapitre 9 Conditions pour l’obtenir : Terminer la mission secondaire La statue de yoga

Terminer la mission secondaire La statue de yoga Où le trouver : Temple Dhalsimer (Inde)

Après le début du chapitre 9, si vous visitez le petit parc tout au sud de Metro City de jour et qu’un PNJ du nom d’Anik vous confie une mission secondaire intitulée La statue de yoga, vous devinerez probablement sur quel maître tout cela va aboutir. Mais avant cela, il faudra acheter la statue d’Anik pour 7 000 zennies avant de revenir au même endroit de nuit.

Surprise, il s’agissait d’une arnaque et il est donc grand temps de corriger le malotru qui, après sa défaite bien méritée, vous conseillera d’aller en Inde pour y trouver Dhalsim qui fera de vous un apprenti yogi si vous lui parlez.

Zangief

À partir de quand le trouver : Chapitre 9

Chapitre 9 Conditions pour l’obtenir : Terminer la mission secondaire Ça et là

Terminer la mission secondaire Ça et là Où le trouver : Barmaley Steelworks (Russie)

Rendez-vous de nuit devant le stade Mike Haggar de Metro City pour y retrouver un dénommé Uou qui a une mission secondaire pour vous. Il vous demandera de parler à Saou qui se trouve à quelques mètres vers le nord, de l’autre côté du pied des marches.

Ce dernier vous demande à son tour d’aller voir Uou pour vous battre contre lui. Pour vous remercier, le duo vous ouvre les portes de la Russie où vous attend Zangief à qui il suffira de parler.

Juri

À partir de quand la trouver : Chapitre 12

Chapitre 12 Conditions pour l’obtenir : Terminer la mission secondaire Une aventure à toute épreuve

Terminer la mission secondaire Une aventure à toute épreuve Où la trouver : Vieux Nayshall – Ruelle de l’allée est (qui est au sud)

Vieux Nayshall – Ruelle de l’allée est (qui est au sud) Période : Nuit

Juri sera probablement l’une des derniers maîtres que vous obtiendrez vu le point de l’histoire nécessaire pour faire apparaître sa quête secondaire, Une aventure à toute épreuve. Techniquement, cette quête est disponible dès la fin de l’étape 4 du chapitre 11, mais seules les premières étapes pourront être faites à ce moment-là, le reste demandant de pouvoir passer à la nuit ce qui s’obtient au cours du chapitre 12.

Quoiqu’il en soit, un homme du nom de Govind vous attend près des commerces du bazar pour vous demander de résoudre une affaire. Il vous charge donc d’aller interroger des témoins qui sont heureusement tous autour de cette place. Vous avez d’abord Myrrh qui se situe à l’ouest de Govind. Puis Sandal est vers le sud, près du salon de beauté. Et pour finir, il y a Capana près du magasin de vêtements un peu plus à l’est. Vous devez donc chercher une femme à moto la nuit.

Basculez à la nuit si c’est possible, ou avancez la quête principale jusqu’à débloquer la planque. Il faut trouver une ruelle qui se situe au sud de la ville, à peu près sous le bazar que vous venez de visiter. Au moment d’entrer dans la ruelle, Govind vous interrompt pour vous combattre. Une fois qu’il est vaincu vous pouvez continuer dans la ruelle pour y découvrir tout au fond Juri.

Elle est évidemment agressive et vous attaque dès que vous lui parlez. Et même à la fin de l’affrontement, elle continue de vous mettre la pression mais ne cédez pas jusqu’à ce qu’elle vous demande si vous voulez jouer avec elle, signe qu’elle accepte de vous prendre comme apprenti.

JP

À partir de quand le trouver : Après avoir fini la quête principale

Après avoir fini la quête principale Où le trouver : Vieux Nayshall – Arène de Suval’Hal

Vieux Nayshall – Arène de Suval’Hal Période : Nuit

Vu qu’il faut finir le mode pour avoir JP comme maître, le jeu ne vous demande rien d’autre que d’aller le voir la nuit au sud de la place de son arène pour lui parler.

Et voilà, vous avez rencontré tous les maîtres du mode World Tour de Street Fighter 6 mais bon courage pour atteindre désormais le niveau maximum de leur maîtrise de style ou de leur amitié. On vous redirige également sur notre guide complet de Street Fighter 6 si vous cherchez d’autres astuces, comme celles sur les cadeaux à offrir aux maîtres.