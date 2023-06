Les deux méthodes pour débloquer les costumes secondaires dans Street Fighter 6

Autant refroidir vos ardeurs immédiatement puisque si Capcom accepte que vous ayez ces costumes gratuitement, cela ne veut pas dire que cela sera rapide à débloquer. Quelque soit votre choix, on vous recommande donc de donner la priorité aux costumes qui vous intéressent le plus puisqu’il n’est pas dit que vous ayez la motivation de continuer le farm très longtemps.

Le farm du World Tour

Officiellement, la méthode principale pour débloquer les seconds costumes se trouve dans le World Tour. En effet, il « suffit » d’atteindre les 100 points d’amitié avec un maître pour que le jeu offre sa tenue alternative. Malheureusement, c’est extrêmement long, boucler la quête principale et la grosse majorité ne devrait permettre de n’obtenir qu’un seul costume, et encore à condition de se concentrer sur un seul personnage.

Le niveau d’amitié monte de plusieurs manières :

l’augmentation de la maîtrise du style du maître : gagner des niveaux dans un style débloque de nouvelles interactions avec le maître qui donneront elles des points d’amitié

faire les missions de maîtres : en améliorant votre niveau d’amitié avec un personnage, il pourra vous confier une mission secondaire qui rapportera aussi quelques points

les vaincre lors de vos sessions d’entraînement : la meilleure façon de se faire respecter par un maître, c’est d’arriver à gagner contre lui (même si cela sera délicat selon ses niveaux d’avance)

faire des cadeaux aux maîtres : c’est la partie la plus délicate pour savoir ce qu’il faut donner à qui mais heureusement, on vous a fait une liste juste ici

Notre méthode de farm

Il arrivera forcément très vite un moment où vous n’aurez plus de missions à faire. Donc à ce moment-là, on vous recommande tout simplement de multiplier les combats contre les PNJ un peu partout, en privilégiant si possible ceux qui dont les objectifs facultatifs que vous pouvez faire donnent des cadeaux.

L’idée est simple, en faisant des combats, vous gagnez de l’xp de maîtrise d’un style mais vous gagnez aussi de l’xp en général ce qui pourra être utile pour vous faciliter les combats d’entraînement. Et vous récupérerez aussi des cadeaux, de l’argent et d’autres items que vous pouvez revendre pour acheter encore plus de cadeaux aux marchands.

L’achat dans la boutique

Et oui, il y a une raison pour laquelle le farm du World Tour est aussi démesuré : il est possible d’acheter les costumes avec la monnaie premium du jeu, les Fighter Coins, cela coûte 50 FC ce qui reste raisonnable vu que c’est l’équivalent d’un euro. Sauf que cette monnaie premium peut aussi être obtenue gratuitement. Mais bon, même sans sortir la carte bleue, on ne vous recommande pas vraiment de les utiliser pour cela.

Premièrement, on ne sait pas encore à quel point il sera compliqué d’obtenir des Fighters Coins gratuitement. Donc dans le doute autant les économiser pour l’instant. Surtout qu’elle sera mieux dépensée dans d’autres choses puisque si l’on en croit un communiqué de presse d’une collaboration avec une marque de fast food, cette monnaie permettra aussi d’acheter les personnages et terrains DLC, ainsi que des costumes qui ne seront probablement pas déblocables autrement.

Voilà, on sait que le chemin sera très long pour tout avoir mais on espère que cet article vous aidera tout de même à obtenir quelques costumes supplémentaires pour vos personnages préférés, voire même à compléter la collection si vous avez autant de motivation. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre FAQ consacrée à Street Fighter 6. On vous y explique notamment comment avoir tous les maîtres du World Tour.