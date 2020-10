Après l’avoir connu dans Marvel’s Spider-Man sans ses pouvoir durant une bonne partie du jeu, Miles Morales revient avec un opus dédié qui nous raconte ses débuts en tant que super-héros. Marvel’s Spider-Man : Miles Morales nous propose donc une nouvelle fois d’incarner l’un des deux Tisseurs dans la grande ville de New-York, avec des tas de choses à accomplir et des événements annexes ponctuels en plus de l’histoire de Miles. Cet article a donc pour but de centraliser toutes nos soluces et astuces ainsi qu’une FAQ pour répondre à vos questions autour de ce jeu, qui sont nombreuses.

Guide Spider-Man Miles Morales

Vous retrouverez dans cette section tous les guides et astuces sur le jeu. La soluce complète de l’histoire principale sera disponible ici, tout comme nos divers conseils pour progresser dans le jeu sans trop de soucis. Cette section sera régulièrement mis à jour après la sortie du jeu, n’hésitez donc pas à revenir pour découvrir de nouvelles astuces.

Histoire principale

Activités annexes

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que Spider-Man Miles Morales ?

Spider-Man Miles Morales est un spin-off standalone de Marvel’s Spider-Man. Il s’agit donc d’une suite plus ou moins directe, qui ne possède pas de « 2 » dans le titre simplement car il s’agit d’une aventure un peu plus courte, moins riche en nouveauté, et qui prend le parti de s’intéresser un peu plus à Miles Morales plutôt qu’à Peter Parker. On y suit les aventures de Miles lorsqu’il découvre ses pouvoirs, et qu’il s’entraîne avec son nouveau mentor Peter, pour lui aussi devenir Spider-Man. Il doit alors faire face à de nouvelles menaces lorsqu’une guerre survient au sein d’Harlem.

Quand et où sort Spider-Man Miles Morales ?

Spider-Man Miles Morales sera disponible le 19 novembre 2020 sur PS4 et PS5 en France. Notons cependant qu’il sortira une semaine avant dans certains autres pays, comme aux Etats-Unis où il sera disponible dès le 12 novembre, en même temps que la PS5.

Faut-il posséder le premier Spider-Man pour jouer à celui-ci ?

Etant donné qu’il s’agit d’un standalone, non, vous ne devez pas obligatoirement posséder le précédent jeu pour jouer à celui-ci. Il ne s’agit pas d’un simple DLC ou d’une extension, mais d’un tout autre jeu qui reprend les bases du premier.

Faut-il avoir joué au précédent Spider-Man pour celui-ci ?

Il est forcément préférable d’avoir joué au précédent titre pour mieux profiter de l’histoire de cet opus. Miles est un personnage que l’on rencontrait en tant que civil dans le premier jeu, ce qui veut dire que ses origines sont surtout abordées dans ce dernier.

Cela étant dit, pour ceux qui connaissent un peu son histoire dans les comics ou autres, vous pourrez faire l’impasse sans trop être perdu, à condition de connaître un tant soit peu l’univers du super-héros.

Peut-on jouer sur PS5 si on possède une version du jeu PS4 ?

Il est tout à fait possible de jouer sur PS5 avec une version PS4, grâce à la rétrocompatibilité. Vous serez aussi en mesure de profiter d’une upgrade gratuite pour obtenir une version PS5 du jeu.

Peut-on transférer les sauvegardes d’une version PS4 à la PS5 ?

Vous pourrez conserver votre partie et votre progression en passant de la PS4 à la PS5, pour ceux qui souhaiteraient jouer à la sortie du titre sans devoir se payer une PS5 tout de suite.

Peut-on upgrader Marvel’s Spider-Man PS4 sur PS5 pour obtenir le remaster ?

Malheureusement, Marvel’s Spider-Man Remastered est considéré comme un jeu à part entière, très différent de celui sur PS4, bien qu’il soit pourtant le même en dehors des améliorations techniques. Ainsi, même si vous possédez déjà le jeu, vous devrez repasser à la caisse pour obtenir le remaster.

Comment acheter Marvel’s Spider-Man Remastered sur PS5 ?

Pour le moment, Insomniac Games a confirmé que le jeu ne serait vendu qu’en bundle avec Spider-Man Miles Morales. Ce qui veut donc dire que le seul moyen de se procurer le jeu sera de payer l’édition ultime de Spider-Man Miles Morales, qui inclus les deux jeux en bundle.

Si vous vous êtes procuré l’édition simple, vous pourrez payer un upgrade pour passer à l’édition ultime et obtenir le jeu. Il ne sera donc pas possible d’acheter le remaster sans acheter Spider-Man Miles Morales.

Peut-on transférer des sauvegardes de Marvel’s Spider-Man vers Marvel’s Spider-Man Remastered ?

Comme précisé auparavant, Marvel’s Spider-Man Remastered est avant tout considéré comme un nouveau jeu. Vous ne serez donc pas en mesure de transférer vos sauvegardes de la version PS4 à la version Remastered sur PS5.

Quelles sont les améliorations et changements des versions PS5 de Spider-Man Miles Morales et de Spider-Man Remastered ?

Pour ce qui est du Remastered, le titre offrira la possibilité de jouer en 4K ou en 60 fps, avec des temps de chargements très réduits, des nouveaux costumes, mais c’est surtout le changement d’acteur pour Peter Parker que l’on retiendra le plus.

Pour Spider-Man Miles Morales, tous les changements se feront au niveau des performances, avec la possibilité d’afficher du ray-tracing et les sensations offertes par la manette DualSense. Deux modes de jeu seront présents, un qui privilégiera la fluidité, tandis que l’autre affichera une qualité d’image supérieure.

Quels sont les pouvoirs de Miles Morales ?

Même si Miles peut se balancer d’immeuble en immeuble et a droit à une force ainsi qu’une agilité surhumaine comme son mentor Peter, il dispose également de quelques pouvoirs uniques, comme sa capacité à se rendre invisible durant une courte période, ce qui sera très utile lors des phases d’infiltration. Il peut aussi utiliser des décharges bioélectriques pour se battre et se déplacer très rapidement en combat.

Combien de personnages seront jouables ?

Contrairement au premier opus, seul Miles Morales devrait être jouable ici. Ne vous attendez donc pas à jouer avec Peter dans ce standalone, qui sera donc exclusivement centré sur le jeune héros.

Qui seront les méchants de Spider-Man Miles Morales ?

Pour le moment, seuls deux méchants ont dévoilé. Le premier n’est autre que le Bricoleur, que l’on a pu voir dans un trailer lors d’une conférence PS5. On retrouvera également Rhino, qui a lui été dévoilé dans des extraits de gameplay.

Quelle est la différence entre la ville de New-York du premier jeu et celle de cet opus ?

Le terrain de jeu sera a priori le même que celui du précédent jeu, si ce n’est que le titre se déroulera durant les fêtes de fin d’année, avec un voile de neige qui couvrira New-York.

Est-ce que le jeu aura droit à des DLC ?

A priori, on ne devrait pas voir de DLC centré sur l’histoire sortir après le titre, étant donné que celui-ci est un standalone. Il n’est cependant pas impossible que de nouveaux costumes arrivent par la suite, même si ceux-ci devraient être gratuits, comme pour le premier opus.

Où acheter Spider-Man Miles Morales ?

Trailer de gameplay

En bref

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Développeur : Insomniac Games

: Insomniac Games Genre : Action – Aventure

: Action – Aventure Prix : 60 euros

: 60 euros Console : PS4 – PS5

: PS4 – PS5 Date de sortie : 19/11/2020

: 19/11/2020 PEGI 16

