L’entraînement et la partie tutoriel sont enfin terminés pour Spider-Man Miles Morales, avec cette nouvelle mission qui demande à Miles d’aller enquêter sur le site de Roxxon pour y constater une effraction.

Enquête à Roxxon

Comme d’habitude, suivez le marqueur principal pour vous rendre sur le site de Roxxon, où vous serez accueilli par un message publicitaire de Simon Krieger, qui vantera les bénéficies de sa nouvelle forme d’énergie.

Après tout ce bla-bla très vendeur, dirigez-vous vers la fenêtre brisée au dessus de la passade vers l’entrée du complexe, pour y constater que quelqu’un de mal intentionné vous attend de pied ferme.

Vous découvrirez un nouveau type d’ennemi, qui est plus rapide que les malfrats de bas étage. Pensez tout d’abord à vous débarrassez des armes (en appuyant longtemps sur Triangle) si vous n’êtes pas à l’aise avec l’esquive, puis affrontez les vagues d’ennemis en grimpant progressivement sur les toits.

Les vitres du bâtiment vont se briser pour vous laisser entrer et combattre d’autres ennemis. Pensez à utiliser le plus souvent possible l’Electro-marteau lorsque les ennemis sont nombreux autour de vous, et soignez vous régulièrement avec la flèche Bas.

Certains ennemis ne sont pas sensibles aux frappes classiques. Vous pouvez alors les entoiler, ou charger un coup de poing bioélectrique pour passer derrière leur défense.

Une fois la dernière vague passée, admirez les plans de la ville pour tenter de comprendre ce que recherchent ces vilains, et la mission se terminera aussitôt.

