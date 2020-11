Une fois la petite soirée familiale passée, Miles enfile à nouveau son costume dans Spider-Man Miles Morales pour aller affronter le crime dans New-York. Pour l’aider, Ganke a mis au point une application qui l’aidera à se rendre utile.

Réparez le métro

Cette application, qui peut être activée en effleurant sur la gauche le panneau central de la manette, vous aidera ainsi à voir tous les crimes (objectifs courants et basiques) et les quêtes annexes que vous pourrez accomplir. Commencez par accepter celle de l’oncle de Miles et rendez-vous au point indiqué avec le marqueur.

Aaron vous demandera alors de voir pourquoi les communications et les lignes de métro sont brouillées. Suivez le marqueur pour atterrir sur un toit. Appuyez sur L1+R1 en visant les portes indiquées pour les détruire et affronter un premier ennemi.

Fouillez la pièce pour découvrir une mystérieuse technologie qui vous donnera accès à toutes les caches de l’Underground sur votre carte. En trouvant ces caches, vous obtiendrez des pièces high-tech qui permettront d’acheter de nouveaux costumes.

Ressortez de la pièce et combattez le groupe d’ennemis, puis dirigez-vous vers l’entrepôt du métro. Vous découvrirez alors les bases de l’infiltration. Marquez tous vos ennemis et ne prenez pas de risques inutiles ici. Attirez des vilains en tirant des toiles pour les alerter avec le bruit, dans le but de les isoler et de les éliminer tranquillement.

Lorsque l’icône entourant l’ennemi passe en bleu, vous pouvez le mettre en terre sans problème, mais pensez à vite remonter dans les hauteurs pour ne pas vous faire prendre.

Comment bouger les wagons ?

Une fois tous les ennemis à terre, pénétrez dans le bâtiment pour voir le panneau de contrôle détruit. Il faudra bouger les wagons à la main.

Tirez les rails (avec L1+R1) du wagon posé au milieu pour les aligner avec le reste, puis tirez le wagon directement dans l’entrée du tunnel.

Remettez les rails comme avant puis tirez le deuxième wagon pour le poser dessus, et alignez-le avec le premier wagon. Enfin, tirez sur le mécanisme du wagon en hauteur puis appuyez plusieurs fois sur R1 pour le bloquer avec la toile.

Allez ensuite vers le générateur pour l’allumer et tissez une toile depuis ce dernier jusqu’à l’antenne au dessus du panneau détruit.

L’Underground est cependant déjà passé à l’assaut. Retournez à l’endroit où vous avez rencontré Aaron, puis affronter les bandits. Dès que vous le pouvez, agrippez les ordinateurs indiqués avec L1+R1 pour les jeter en l’air, puis envoyez une salve de toile pour les détruire. Recommencez cela plusieurs fois jusqu’à vous débarrasser de tous les ennemis.

Après une petite discussion entre l’oncle et le neveu, vous débloquerez les mods de tenues, qui ajoutent des effets passifs qui vous seront très utiles. Pensez à en débloquer le plus possible (en achetant des tenues) et à équiper ce qui vous convient le mieux. La mission se terminera ici, et vous donnera accès aux quêtes annexes du jeu.

