En écoutant les conseils prodigués par son oncle lors de la dernière mission de Spider-Man Miles Morales, Miles contacte Phin pour tenter de s’infiltrer au sein de l’Underground. Les deux amis se retrouvent alors pour un rendez-vous afin de faire le point sur la situation.

Récolter des indices pour trouver le Nuform

Après une discussion à cœur ouvert, du moins dans un sens uniquement, Miles suit les directives de Phin pour rejoindre le repaire de l’Underground avec une épreuve qui n’a rien de difficile pour un jeune Spider-Man, si ce n’est de cacher son aisance pour ne pas griller sa couverture.

Vous entrez alors dans le QG de l’organisation, avant que Phin vous laisse quelques minutes pour s’occuper d’une autre affaire. L’occasion rêvée de se faire passer pour une recrue en enquêtant au plus près et en recueillant des indices dans toute la pièce.

Appuyez sur R3 pour voir en surbrillance les différents indices que vous pouvez analyser, qui vous aideront à localiser votre objectif dans l’immeuble.

Pas le temps d’en savoir plus, Phin vous invite à l’entraînement des bleus que Miles va subtilement esquiver, pour enfiler son costume et aller faire un tour dans la salle secrète du building.

Mais avant cela, c’est une nouvelle phase d’infiltration qui va avoir lieu. Celle-ci est probablement l’une des plus périlleuses du jeu étant donné que le nombre de soldats est assez conséquent.

Comme pour la mission d’avant, éliminez en priorité les ennemis situés dans les hauteurs et usez le plus possible de vos gadgets pour distraire les ennemis. Pensez à utiliser des mines et à attirer les ennemis avec votre lance-toile pour que ces derniers tombent dans l’onde de choc.

Une fois débarrassé de tous les soldats, dirigez-vous vers la grande statue au sol pour ouvrir le passage secret. Prenez l’ascenseur puis suivez le chemin principal pour vous infiltrer dans le coffre fort.

Suite à la cinématique, un nouveau type d’ennemi va apparaitre. Les soldats dotés d’épées sont très dangereux, et demandent d’être mis à terre grâce au dash bioélectrique (L1+Triangle), ou bien en stockant deux coups de grâce.

Prenez garde même à distance, puisque leur épée peut s’allonger. Durant ce combat, utilisez en priorité votre bioélectricité sur ces ennemis (surtout le dash) pour combattre le reste de la troupe plus sereinement. Lorsque le combat est terminé, vous pourrez sortir et terminer cette mission.

