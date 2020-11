Maintenant que les choses sont plus ou moins mises au point avec Phin, Miles continue son aventure dans Spider-Man Miles Morales en participant au meeting de sa mère, qui se déroule juste en base de chez lui.

Affronter l’Underground au meeting

Si cet extrait vous rappelle des souvenirs, c’est parce qu’il s’agit d’un extrait qui a été diffusé lors d’un State of Play, et qui présentait cette mission avec quelques raccourcis.

Avant de rejoindre la scène, vous pouvez librement explorer le quartier en faisant le tour des échoppes et des camions restaurants. Cela sera l’occasion d’assister à des dialogues supplémentaires qui nous en disent plus sur les habitants du quartier, ou encore sur la vision de ces dernier sur la candidature de la mère de Miles. Vous croiserez également Aaron près de la scène.

Vous pouvez ensuite assister au discord de Rio Morales, avec une scène sécurisée par la milice lourdement armée de Roxxon. Cette protection sera mise à rude épreuve avec l’arrivée de l’Underground et le messager du Tinkerer.





Il va maintenant falloir vous battre. Faites le ménage dans la rue puis allez sur les toits pour rencontrer d’autres ennemis. Prenez garde à la mobilité de ces derniers, qui peuvent se déplacer de toit en toit. Puisque la zone est assez dégagée, prenez garde aux armes à feu et faîtes-en votre priorité, tout en oubliant pas d’utiliser votre bioélectricité et vos soins.

Lorsque tous les ennemis auront été vaincus, allez au plus vite au point indiqué. Il va falloir arrêter la folie sur le pont, mais le Tinkerer mettra Miles dans un très mauvais état, causant la destruction du pont.

Un combat commence contre plusieurs soldats, ou vous pourrez facilement déchaîner votre bioélectricité et enchaîner les combos et les coups de grâce. Lorsque le dernier vilain est à terre, le pont s’effritera de plus en plus.

Spider-Man passe alors en mode sauvetage. Tirez sur les vannes du camion indiqué avec L1+R1 pour déverser de l’eau sur les flammes, puis tentez de retenir le bus avec vos toiles.

Vous devrez ensuite tirer une remorque pour faire office de pont de fortune, puis solidifier un passage entre les deux bouts de route (avec un clin d’oeil non-dissimulé à certains films). Après un ultime sauvetage, Miles découvre alors un tout nouveau pouvoir, celui du camouflage, ce qui met fin à la mission.

