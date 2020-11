En plus des repaires de l’Underground, Miles devra aussi trouver tous labos de Roxxon dans Spider-Man Miles Morales. Ces dernières ne sont au nombre que de trois, et se cachent tout le temps sous des stations-service possédées par Roxxon. Voici où les trouver.

Labo de Roxxon – Est

Pour trouver ce laboratoire, vous devrez lever les rideaux du garage de droite, puis ramper sous la voiture pour découvrir une grille cachée. Une fois en bas, descendez par l’autre grille disponible.

Pour entrer dans la salle principale, chargez simplement le moteur indiqué avec un poing bioélectrique. Vous devrez faire face à une dizaine d’ennemis de manière silencieuse. Utilisez vos gadgets pour parvenir rapidement à vos fins (ou foncez dans le tas).

Le concentré de Nuform va alors apparaitre. Drainez son énergie et sortez pas la salle indiquée par Ganke, tout en écoutant le message audio laissé sur l’ordinateur par Krieger.

Labo de Roxxon – Sud

Cette fois-ci, la porte d’entrée, ou plutôt le conduit d’entrée est caché dans le garage de gauche une fois arrivé à la station. En descendant, vous pourrez allumer un générateur, mais il faudra ensuite raccorder l’électricité avec vos toiles.

Tirez une toiles depuis l’antenne près de la porte vers l’antenne au dessus du générateur, puis reliez cette dernière à une autre antenne située sur le mur en face, pour pouvoir ensuite la relier au générateur.

Une fois à l’intérieur, suivez le même processeur qu’avant en éliminant les gardes et en consultant l’ordinateur indiqué à la sortie. Dans les conduits, vous devrez lancer des toiles avec R1 sur les hélices pour vous dégager un passage.

Labo de Roxxon – Ouest

Entrez cette fois-ci par le garage de gauche, puis bloquez les hélices dans le conduits grâce à vos toiles en appuyant sur R1. Faites attention au garde qui se situe près du générateur, puis allumez ce dernier.

Avant de pénétrer dans la salle, appuyez sur R3 pour voir un coffre de l’Underground situé non loin de vous. Eliminez ensuite les ennemis en étant le plus discret possible, en commençant par ceux qui se trouvent dans les étages surélevés. Lors que le dernier réacteur Nuform sera détruit, vous pourrez sortir et obtenir le trophée Argent « Juste sous leurs nez ».

