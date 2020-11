Malgré quelques contretemps, l’infiltration au sein de l’Underground, et Miles est plus décidé que jamais a stopper le Tinkerer. Une nouvelle mission s’offre à lui dans Spider-Man Miles Morales, avec une grande machination à déjouer.

Désactiver les générateurs

Direction l’ancien théâtre, où quatre générateurs demandent d’être désactivés pour ouvrir l’accès principal. Chaque générateur est entouré d’ennemis à éliminer silencieusement, dans les zones marquées en jaune sur la carte.

Le premier est directement visible en face de Miles. Vous l’aurez compris, les ennemis les plus dangereux sont sur les hauteurs, en particulier les snipers. Afin de ne prendre aucun risque, utilisez vos gadgets pour ne pas rameuter les efforts et éliminer les ennemis de manière silencieuse. Allez ensuite vers le générateur pour le décharger.

Continuez à décharger les générateurs sur les toits des bâtiments avant de vous rendre vers l’entrée principale avec un dernier groupe d’ennemis. Notez qu’une cache de l’Underground est située dans la même zone, et est cachée derrière un grand panneau en bois où se trouve le symbole du Tinkerer.

Retournez vers la trappe puis activez l’Electro-marteau pour entrer dans le bâtiment. Vous découvrirez le Nuform et de nombreux objets à examiner en vous rendant vers la table située au fond à gauche de la salle.

Cette fois-ci, il faudra alimenter les générateurs autour de la salle, que vous pouvez repérer grâce à R3. Celui situé tout en haut dans une salle à droite demandera d’utiliser l’Electro-marteau pour l’activer, tandis que le générateur le plus proche du Nuform nécessitera de créer un fil électrique grâce à votre toile en reliant les antennes.

Un autre se cache derrière le rideau central, qu’il faut lever en activant le mécanisme avec L1+R1, puis en le bloquant avec des toiles.

Pas de chance pour Miles, l’Underground fera son entrée sur scène pour une énième phase d’infiltration, qui se révèle être compliquée à cause de la structure des lieux, qui offre peu de cachettes et d’espace pour ne pas se faire repérer.

Votre meilleur arme sera le camouflage associé à votre lance-toile, mais le combat deviendra obligatoire lorsque un nouveau type d’ennemi rejoindra la bataille.

Ce dernier est particulièrement féroce et demande deux coups de grâce pour être mis à terre, mais il reste sensible au dash bioélectrique (moins au coup de poing bioélectrique, qu’il arrive facilement à esquiver). Prenez ces ennemis pour cibles en priorité et n’hésitez pas à vous enfuir dans les hauteurs pour récupérer un peu, tout en prenant garde aux armes à distance.

Par la suite, le Tinkerer viendra mettre à mal Miles avec une séquence de course-poursuite en plusieurs étapes. Rien de bien difficile ici, si ce n’est lors de la phase de course sur le building, où le vilain vous enverra des scies à éviter.

La scène se terminera par une révélation et une mise au point brutale qui mettra fin à la mission. Pour en savoir plus sur Spider-Man: Miles Morales, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.