La chapitre final de Spider-Man Miles Morales peut enfin commencer, sous une tempête de neige qui rend la vision de la situation très difficile pour Miles. La guerre a éclaté entre Roxxon et l’Underground, tandis que Phin doit être arrêtée.

Arrêter la guerre à Harlem

Pour commencer, vous devrez vous frayer un chemin dans les rues d’Harlem en éliminant à la fois l’Underground et Roxxon. Les combats ne vont donc pas s’arrêter, avec beaucoup d’ennemis à affronter.

Lorsque vous aurez atteint un croisement de rue, vous vous retrouverez un plein milieu de la guerre avec des vilains des deux côtés. L’opportunité parfaite pour utiliser la décharge bioélectrique en appuyant sur L1+Rond+Triangle afin de faire le ménage.

Fates bien attention aux utilisateur d’épées, qui, on le rappelle, sont particulièrement sensible au dash bioélectrique.

Par la suite, vous devrez monter sur les toits pour éliminer des ennemis. Visez en priorité les gardes équipés de lance-roquette et n’hésitez pas à les faire tomber du toit pour en terminer au plus vite. Une fois à terre, vous ferez face à un dernier groupe avant que le Tinkerer sauve la mise, vous laissant alors le champ libre pour affronter votre amie.

Comment battre le Tinkerer

Le combat final peut commencer. Durant la première phase de l’affrontement, le Tinkerer foncera sur vous et se protégera derrière ses gants. Passez entre ses jambes ou utiliser le poing bioélectrique pour briser sa garde et lui infliger des dégâts, de même lorsque son bouclier est actif.

Après ses coups d’épées que vous pourrez facilement voir venir, vous pouvez appuyer sur Triangle pour vous rapprocher d’elle rapidement afin de lui porter un combo.

Suite à une grande explosion, une deuxième phase va s’enclencher, durant laquelle le Tinkerer est nettement plus dangereux. Prenez garde à bien esquiver les deux rayons qu’elle enverra à la suite (qui traversent les pylônes, faites attention), et conserver votre bioélectricité pour briser ses défenses.

Elle est désormais bien plus rapide et dispose de nouvelles attaques, comme un plongeon depuis les airs où il faudra très vite s’éloigner de la zone d’impact marquée en violet. Pensez également à ne pas rester dans les zones où il reste quelques flammes pour ne pas voir votre barre de vie descendre vitesse grand V.

Durant la troisième phase, elle créera des tourelles qu’il faut vite détruire. Attrapez-les avec L1+R1 pour ensuite les lancer sur elle et la déstabiliser. Elle lancera également des milles à têtes chercheuse qu’il faut éviter au dernier moment, tout comme des mines géantes au sol.

Après une brève cinématique, elle va se lâcher une dernière fois avec des attaques très rapides, notamment en lançant des scies qu’il faudra éviter avec Rond tout en se rapprochant d’elle. Suite à quelques esquives bien placée, la touche Triangle va apparaître au dessus d’elle, vous indiquant que vous pourrez foncer sur elle.

Lors de certaines attaques, elle plantera par mégarde son épée au sol, vous créant une ouverture pour lui infliger un combo. Notez qu’elle peut dorénavant utiliser un coup de canon supplémentaire, faites donc attention à ne pas vous faire surprendre.

Au bout de plusieurs assaut, vous viendrez au bout du Tinkerer. Il ne vous reste plus qu’à vous relever au milieu des débris pour empêcher l’explosion en vous dirigeant vers la structure.

Vous assisterez à la dernière cinématique de l’aventure. Bravo à vous !

N’oubliez pas de rester après le premier et le second générique pour avoir droit à des scènes cachées. Vous pourrez ensuite redémarrer le jeu en mode New Game + pour avoir accès à un costume supplémentaire.

Pour en savoir plus sur Spider-Man: Miles Morales, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.