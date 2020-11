Maintenant qu’il a récupéré la localisation du portable de Phin, Miles va devoir s’introduire dans une usine de recherche Roxxon afin de la retrouver, dans une toute nouvelle mission de Spider-Man Miles Morales.

Infiltrer le labo de Roxxon

Votre seule entrée dans le bâtiment est pour le moment bloquée par une protection électrique. Il faudra donc vous battre contre les gardes au sol afin de libérer l’accès au générateur (caché derrière une plaque), et le décharger avec vos pouvoirs bioélectriques en appuyant sur L1 près de lui.

Il est maintenant possible de se faufiler dans les conduits. Arrêtez des hélices devant vous avec R1 plusieurs fois, et suivez le couloir qui se présente à vous.

Lorsqu’il est question de choisir un chemin entre trois hélices, prenez celle de gauche, car les deux autres vous feront faire le tour. Une fois sorti de la bouche d’aération, vous ferez face à quelques ennemis avant d’être sauvé par un allié inattendu.

Vous débloquerez alors un nouveau gadget, les mines télécommandées. Vous pouvez dès à présent vous en servir puisqu’une séquence d’infiltration a lieu directement après cela.

Rien de bien difficile ici, la plupart des gardes peuvent facilement être isolés pour tous les attraper sans jamais toucher le sol. Utilisez les mines pour éliminer avec L3 plusieurs gardes à la fois en les laissant venir dans le champ de l’explosion.

Après une cinématique avec Krieger, vous aurez droit à une phase d’infiltration en plus. Dirigez-vous vers l’ordinateur indiqué pour découvrir un nouvel objectif annexe, les réserves de Nuform.

Trouver le portable de Phin

Vous entrerez ensuite au cœur du laboratoire. Là encore, il faudra progresser en éliminant les ennemis le plus discrètement possible.

Pour cela, il faut alors penser à vous occuper des ennemis étage par étage, en commencer par le plus haut. Lorsqu’un étage est vidé, descendez, et recommencez. Les gardes sont souvent seuls ici, et en ne brûlant pas les étapes, cette phase se déroulera sans accrocs.

Une fois en bas, ouvrez le mécanisme et bloquez-le avec des toiles en appuyant sur R1, puis tirez au centre avec vos toiles. Vous pourrez alors descendre en dessous des hélices pour trouver le portable, et découvrir les motivations de Phin.

C’est maintenant au tour de Miles de se confronter au réacteur en le faisant exploser avec ses pouvoirs. Naturellement, notre jeune héros n’en sortira pas indemne. Suivez tant bien que mal le chemin jusqu’à perdre le portable, puis vous affronterez un nouveau type d’ennemi équipé d’un bouclier.

Débarrassez-vous de cette protection avec Triangle pour attaquer ce garde, puis éliminez tous les ennemis aux alentours. Le Rôdeur vous rejoindra dans une ultime salle pour affronter une horde d’ennemis.

Comme d’habitude, visez en premier lieu les vilains avec des armes, et faites tout pour faire monter votre jauge de combo. Notez que si vous vous trouvez près du Rôdeur, vous assisterez à des coups de grâce spéciaux entre le neveu et l’oncle.

Lorsque trop d’ennemis seront présents, il faudra s’enfuir par la grille indiquée par le Rôdeur, afin de visualiser une dernière scène qui viendra clore cette mission.

