Maintenant que chacun connait l’identité secrète de l’autre, Phin et Miles se retrouvent pour une petite discussion, qui débutera une nouvelle mission pour Spider-Man Miles Morales.

Trouver la sortie

Les deux amis/ennemis ont à peine le temps de faire le paix que Rhino surgit depuis les airs pour capturer Miles et Phin. Vous vous réveillez alors dans l’une des bases de Roxxon, en compagnie de Krieger qui entend bien vous enlever votre masque et vous utiliser pour profiter de la bioélectricité.

Après la cinématique qui permet d’apprendre une nouvelle technique (avec L1+Rond+Triangle), vous pouvez vous échapper de la prison en compagnie de Phin.

Avancez dans la pièce suivante, puis empruntez la bouche d’aération indiquée où vous trouverez un panneau électrique pour faire avancer Phin. Continuez votre chemin dans les conduits pour arriver dans une salle pleine de gardes, qu’il faudra éliminer silencieusement.

Restez accroché au plafond et éliminez les cibles isolées dans un premier temps. Profitez également de vos mines pour éliminer plusieurs gardes d’un coup. Faites attention à ne pas crier victoire trop vite, puisque un petit groupe d’ennemis arrivera par la suite.

Avant d’aller à l’ordinateur indiqué par le marqueur, vous pourrez récupérer une pièce high-tech dans le coffre de l’Underground situé dans la même pièce. Allez ensuite chercher les infos dont Miles a besoin dans l’ordinateur, puis aidez Phin à ouvrir la porte.

Vous assisterez à une cinématique en compagnie des vilains du jeu, avec une fausse surprise lorsque vous apprendrez qui a causé l’enlèvement de Miles et Phin.

Secoué par la révélation, Miles doit tout de même s’enfuir en suivant Phin. Ouvrez le chemin en activant vos pouvoirs bioélectriques, pour atterrir dans une nouvelle salle.

Ici, vous devrez allumer un générateur sur le côté droit de la salle dans un premier temps. Allez ensuite du côté gauche et tirez la grue avec L1+R1 pour que Phin puisse prendre le moteur avec, puis tirez de l’autre côté pour placer le moteur au centre. Lancez ensuite une toile depuis le premier générateur jusqu’à l’antenne de la grue pour les relier électriquement.

Retournez sur le côté gauche pour tirer la grue, puis prenez de la hauteur pour relier l’antenne de la grue à l’antenne cachée derrière les vitres. Dès lors, il ne restera plus qu’à alimenter le moteur au centre pour le jeter et vous frayer un passage dans l’explosion.

Miles devra une nouvelle fois faire preuve de discrétion avec une salle remplie de garde. Un nouveau type d’ennemi fera son apparition, qui a droit à des lunettes de détection de chaleur, rendant votre camouflage inutile.

Il va s’en dire qu’il faut s’occuper d’eux en priorité, mais vous n’aurez aucun souci à la faire, puisqu’ils sont isolés et près d’endroits où vous pouvez facilement les attraper tout en restant en hauteur. Etant donné qu’il y a ici beaucoup de cachettes, le reste des ennemis ne devrait pas non plus poser de problème.

Avant d’avancer dans la prochaine salle via le raccourci indiqué par le marqueur, préparez-vous, puisqu’un combat de boss intense va avoir lieu.

Battre Rhino

En effet, vous devrez affronter Rhino et sa nouvelle armure flambant neuve, qui ne craint pas vos attaques bioélectriques. Ne l’attaquez donc surtout pas de front, et occupez-vous des autres ennemis pour remplir votre jauge bioélectrique.

Comme lors du premier combat contre lui, Rhino vous foncera régulièrement dessus. Pensez à esquiver avec Rond afin de monter sur son dos, et dirigez-le vers les tanks. Cela l’étourdira le temps de placer un combo, avant de recommencer plusieurs fois.

Lorsqu’il sera assez énervé, Rhino vous lancera directement les tanks dessus, dans toute sa finesse. Esquivez le projectile pour voir le moteur de ce dernier apparaître sur le sol.

Chargez-le avec un poing bioélectrique, puis attendez le bon moment pour le jeter avec L1+R1 à la figure de Rhino. Patientez jusqu’à ce que l’une des patterns du boss soit terminée pour ne pas prendre le risque de gâcher votre projectile en étant interrompu. Rhino sera une nouvelle étourdi, vous laissant alors placer un combo.

L’une des grandes difficultés du combat réside dans les attaques de Rhino qui laissent des traces rouges sur le sol, et qui absorbent l’énergie bioélectrique de Miles si vous mettez le pied dessus. Faites donc très attention à ces traînées rouges.

Au bout de quelques attaques, l’armure de Rhino sera détruite, vous laissant l’opportunité de l’attaquer directement avec vos attaques bioélectriques pour terminer le combat.

Vous assisterez ensuite à un dénouement des plus tragiques, qui laissera Miles dans un bien mauvais état.

